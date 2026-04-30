Электроэнергия без гарантий: правительство упростило правила для критической инфраструктуры

Кабинет министров упростил процедуру получения статуса защищенного потребителя электроэнергии для предприятий теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Решение должно обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры в условиях военного положения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Теперь таким предприятиям не нужно предоставлять банковскую гарантию или осуществлять предоплату за электроэнергию. Для защиты достаточно открыть специальный счет с определенным режимом использования.

Что меняется для предприятий:

отменяется требование банковской гарантии

не требуется предоплата за электроэнергию

достаточно открыть специальный счет

при соблюдении условий - отключения электроэнергии не применяются

Наличие такого счета и выполнение установленных правил гарантируют, что поставка электроэнергии не будет ограничена или прекращена.

Механизм будет действовать в течение всего периода военного положения и еще через шесть месяцев после его завершения. Он будет работать параллельно с действующей моделью расчетов на рынке электроэнергии.

Правительство ожидает, что новые правила снизят финансовое давление на предприятия и повысят их платежеспособность, что критически важно для стабильного прохождения отопительного сезона.

Упрощение условий снабжения электроэнергией для критической инфраструктуры снижает риски отключений и поддерживает стабильную работу базовых услуг. Это решение напрямую влияет на энергетическую и социальную устойчивость страны.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны правительство уже дважды повышало тарифы на электроэнергию для населения. Последнее повышение произошло 1 июня 2024, тогда цена киловата выросла с 2,64 грн до 4,32 грн.