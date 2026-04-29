Правительство продлило фиксированный тариф на электроэнергию для населения

Кабинет Министров принял решение продлить действие действующего тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года. Стоимость останется на уровне 4,32 грн за кВтч, что означает отсутствие изменений в цене для населения в ближайший период.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Отдельно сохранен льготный механизм для домохозяйств, использующих электроэнергию в качестве основного источника отопления. Речь идет о домах и квартирах с электроотоплением, а также о многоквартирных домах без подключения к газоснабжению или централизованному теплоснабжению.

Для этой категории потребителей в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать пониженный тариф - 2,64 грн за кВтч. Он будет применяться к объему потребления до 2000 кВтч в месяц. При превышении этого лимита стоимость электроэнергии будет составлять 4,32 грн за кВт·ч.

Правительство объясняет решение необходимостью снижения финансовой нагрузки на домохозяйства, особенно в отопительный сезон, когда потребление электроэнергии традиционно растет.

Фиксация тарифа на электроэнергию позволяет стабилизировать расходы населения в среднесрочной перспективе. Льготные условия для домохозяйств с электроотоплением частично компенсируют сезонный рост потребления.

Напомним, несколько часов назад стало известно, что Укрэнерго может обратиться в НКРЭКУ с просьбой пересмотреть тариф на передачу электроэнергии в случае исчерпания средств на расчеты с производителями возобновляемой энергии.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны правительство уже дважды повышало тарифы на электроэнергию для населения. Последнее повышение произошло 1 июня 2024, тогда цена киловата выросла с 2,64 грн до 4,32 грн.

Перед этим повышение тарифов прошло 31 мая 2023 года. Тогда цена для населения выросла с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. Таким образом, нельзя исключать, что тарифы на электроэнергию для населения могут возрасти в 2026. Однако практика показывает, что такие решения принимают в теплое время года.