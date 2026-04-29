Уряд продовжив фіксований тариф на електроенергію для населення

Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити дію чинного тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Вартість залишиться на рівні 4,32 грн за кВт·год, що означає відсутність змін у ціні для населення у найближчий період.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Окремо збережено пільговий механізм для домогосподарств, які використовують електроенергію як основне джерело опалення. Йдеться про будинки та квартири з електроопаленням, а також про багатоквартирні будинки без підключення до газопостачання чи централізованого теплопостачання.

Для цієї категорії споживачів у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме знижений тариф — 2,64 грн за кВт·год. Він застосовуватиметься до обсягу споживання до 2 000 кВт·год на місяць. У разі перевищення цього ліміту вартість електроенергії становитиме 4,32 грн за кВт·год.

Уряд пояснює рішення необхідністю зниження фінансового навантаження на домогосподарства, особливо в опалювальний сезон, коли споживання електроенергії традиційно зростає.

Фіксація тарифу на електроенергію дозволяє стабілізувати витрати населення у середньостроковій перспективі. Пільгові умови для домогосподарств з електроопаленням частково компенсують сезонне зростання споживання.

Нагадаємо, кілька годин тому стало відомо, що “Укренерго” може звернутися до НКРЕКП із проханням переглянути тариф на передачу електроенергії у разі вичерпання коштів на розрахунки з виробниками відновлюваної енергії.

Варто зауважити, що від початку повномасштабної війни уряд вже двічі підвищував тарифи на електроенергію для населення. Останнє підвищення відбулось 1 червня 2024 року, тоді ціна кіловата зросла з 2,64 грн до 4,32 грн.

Перед цим підвищення тарифів відбулось 31 травня 2023 року. Тоді ціна для населення зросла з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год. Таким чином не можна виключати, що тарифи на електроенергію для населення можуть зрости у 2026. Однак практика показує, що такі рішення ухвалюють в теплу пору року.