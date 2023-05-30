Тариф на електроенергію для населення підвищать з червня — ЗМІ

Кабінет міністрів України, ймовірно, затвердив підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год. Ціна може піднятися з 1 червня.

Про це повідомляє видання "Економічна правда" з посиланням на джерела в уряді.

Постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення подав міністр енергетики Герман Галущенко. Уряд її схвалив, за інформацією джерел, хоча за підсумками останнього засідання Кабмін про це не повідомляв.

Напередодні НКРЕКП публічно повідомляла, що в несла пропозиції щодо визначення з 1 червня єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) . Таким чином регулятор пропонував реалізувати перший етап коригування цін.

Наразі побутові споживачі, які на місяць споживають до 250 кВт-год, сплачують за е/е по тарифу 1,44 грн за кВт-год, хто більше – 1,68 грн за кВт-год. Тариф для юросіб включає вартість електроенергії, ПДВ, тариф на розподіл, передавання, диспетчеризацію та постачання. Він складає понад 6 грн за кВт-год.

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський напередодні запевняв, що тарифи на електроенергію для населення в найближчі пів року не зростатимуть. Водночас в НКРЕКП заявляли, що чинний тариф на електроенергію для населення покриває лише 28% витрат на її виробництво, транспортування та сплату податків.

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