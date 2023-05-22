ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Енергетика
Дата публікації

Тариф на електроенергію для населення покриває лише 28% її реальної ціни, - НКРЕКП

НКРЕКП, тариф
Тариф на електроенергію для населення покриває лише 28% витрат на її постачання

Чинний тариф на електроенергію для населення покриває лише 28% витрат на її виробництво, транспортування та сплату податків. Про це повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

За розрахунками НКРЕКП, ринкова ціна на електричну енергію для кінцевих споживачів (у тому числі – побутових) є значно вищою за фіксовані ціни для населення та на сьогодні становить понад 5,5 грн/кВт-год.

Регулятор вказує, що ринкова ціна на електроенергію складається з вартості електрики на ринку "на добу наперед", тарифу на передачу, тарифу на розподіл для другого класу напруги, тарифу постачальника універсальних послуг та ПДВ.

"Водночас, середньозважена фіксована ціна на електричну енергію для населення становить 1,56 грн/кВт год (з врахуванням податку на додану вартість)", - вказують в Енергорегуляторі.

Нагадаємо, голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявляв, що причина підвищення тарифу на електроенергію для населення — необхідність відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів.