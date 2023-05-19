Підвищення тарифів для населення дозволить державним ГЕС і АЕС відновитися після обстрілів, - депутат

Планове підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 червня дозволить державним АЕС і ГЕС відновити обладнання, зруйноване внаслідок російських ракетних ударів.

Про це заявив народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі національного телемарафону.

«Національний регулятор розглядає потенційну можливість підняття тарифів для всіх категорій населення з 1,44 грн попередньо до 2,88 грн з 1 червня. Це частково покриє той дефіцит і ті компенсації, які витрачають наші дві державні компанії і "Енергоатом" і "Укргідроенерго". Ми розуміємо скільки сьогодні ресурсу (фінансового, - прим.) потрібно на відновлення руйнування", - сказав він.

За його словами, державна компанія «Енергоатом» і «Укргідроенерго», по суті, дотують все населення України більше ніж на 100 млрд гривень.

Нагорняк наголосив, що міжнародні донори допомагають у відновленні, але їх допомоги вкрай недостатньо для повноцінної відбудови енергосистеми. Через це виникла необхідність перегляду тарифу на електроенергію для населення.

Депутат додав, що орієнтовно на сім'ю платіжках за електроенергію збільшиться на 200-300 гривень, а ті, хто мав субсидії, продовжать їх отримувати.

Нагадаємо, голова Київської ОВА Руслан Кравченко заявляв, що для ремонту енергоінфраструктури Київщини ймовірно потрібно буде підняти тариф на електрику.