Повышение тарифов для населения позволит государственным ГЭС и АЭС возобновиться после обстрелов, - депутат

Плановое повышение тарифа на электроэнергию для населения с 1 июня позволит государственным АЭС и ГЭС восстановить оборудование, разрушенное в результате российских ракетных ударов.

Об этом заявил народный депутат и член комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк в эфире национального телемарафона.

«Национальный регулятор рассматривает потенциальную возможность поднятия тарифов для всех категорий населения с 1,44 до 2,88 грн с 1 июня. Это частично покроет тот дефицит и компенсации, которые тратят наши две государственные компании и "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Мы понимаем, сколько сегодня ресурса (финансового, - прим.) нужно на восстановление разрушений", - сказал он.

По его словам, государственная компания "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", по сути, дотируют все население Украины более чем на 100 млрд гривен.

Нагорняк подчеркнул, что международные доноры помогают в восстановлении, но их помощи крайне недостаточно для полноценного восстановления энергосистемы. Поэтому возникла необходимость пересмотра тарифа на электроэнергию для населения.

Депутат добавил, что ориентировочно на семью платежках за электроэнергию увеличится на 200-300 гривен, а те, у кого есть субсидии продолжат их получать.

Напомним, глава Киевской ОВА Руслан Кравченко заявлял, что для ремонта энергоинфраструктуры Киевщины, вероятно, нужно будет поднять тариф на электричество.