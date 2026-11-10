"Укрпочта" готовится к созданию банка: на программное обеспечение планируют потратить 325 млн грн

АО "Укрпочта" объявило тендер на закупку программного обеспечения для финансовой компании, которое в перспективе должно обеспечить ее трансформацию в банковское учреждение. Ожидаемая стоимость закупки составляет 325,5 млн грн без НДС.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные Zakúpivli.Pro.

Предложения от участников будут принимать до 22 ноября 2026 года.

Согласно тендерной документации закупка охватывает поставки программного обеспечения в базовой комплектации, ядра системы и неисключительных лицензий для пользователей финансовой компании. Также предусмотрены услуги по внедрению, трансформации, обновлению, сопровождению и развитию программного обеспечения.

Завершить внедрение системы и предоставление сопутствующих услуг планируется до 31 декабря 2031 года.

Что предполагает тендер

Отдельную часть закупки составляют работы по настройке и адаптации программного обеспечения. В частности, документация предусматривает:

2,5 тыс. человеко-часов на предпроектное исследование;

30 тыс. человеко-часов на первый этап внедрения программных компонентов для финансовой компании;

5 тыс. человеко-часов на второй этап – трансформацию системы в банковское учреждение;

еще 5 тыс. человеко-часов на доработку программного обеспечения по отдельным заявкам "Укрпочты".

Кроме того, в закупку включили 16 услуг по технической поддержке, сопровождению, обновлению и развитию программного обеспечения. Среди прочего система должна быть адаптирована к требованиям Национального банка Украины.

О почтовом банке и "Укрпочте"

АО "Укрпочта" – национальный оператор почтовой связи Украины, находящийся в сфере управления Министерства развития общин и территорий Украины.

Компания продолжает работать в условиях финансового ущерба. По итогам третьего квартала 2026 года чистый убыток "Укрпочты" составил 78,15 млн грн. Это на 48,5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время компания планировала сократить убыток до 42,87 млн грн.

Выручка почтового оператора за этот период выросла на 14,4% год к году – до 3 млрд 451,9 млн грн. Однако этот результат оказался на 3,5% ниже планового показателя в 3 млрд 578,2 млн грн.

"Укрпочта" уже долгое время продвигает идею создания собственного почтового банка. В то же время, эту инициативу не поддерживает Национальный банк Украины.

3 июня Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом доработанный законопроект №13018-д по развитию финансовой инклюзии. Он позволит создать банк на основе "Укрпочты".

Планируется, что Укрпочта станет первым в Украине банком финансовой инклюзии.

Новый тендер предусматривает не только закупку программного обеспечения для финансовой компании, но отдельный этап трансформации системы в банковское учреждение. В частности, программное обеспечение должно отвечать требованиям НБУ.