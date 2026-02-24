Почтовый банк от "Укрпочты": когда старт и как меняется финансовый сектор

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" продолжает работать над запуском почтового банка, несмотря на признание ПИН Банка неплатежеспособным Национальным банком Украины. Компания готовится к полноценному запуску.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение главы компании Игоря Смилянского.

Новый почтовый банк в Украине

Планируется, что запуск нового финансового сервиса состоится в течение 2-3 месяцев после получения лицензии. Компания готовится обеспечить доступность банковских услуг по всей территории страны, в частности, к следующей зимней сессии.

ПИН Банк был признан неплатежеспособным 19 февраля из-за невыполнения требований регулятора по доработанному плану финансового оздоровления. Ранее банк стал государственным по решению Высшего антикоррупционного суда и был передан в Министерство развития экономики.

В декабре 2025 года президент Украины подписал закон, позволяющий создать Укрпочта Банк и развивать финансовую инклюзию в Украине.

Финансовые результаты "Укрпочты" в четвертом квартале 2025 года демонстрируют положительную динамику: чистая прибыль составила 257,9 млн грн, что на 69,2% превысило показатель аналогичного периода 2024 благодаря дополнительному доходу от продажи имущества предприятия на сумму 168 млн грн. Выручка компании в четвертом квартале выросла на 10,7 млн грн и достигла 3,601 млрд грн.

Зеленый свет для Укрпочта Банк

О намерении приобрести или создать банк на протяжении последних лет заявляла государственная "Укрпочта". Вскоре более 6 тысяч отделений и 25 тысяч точек присутствия "Укрпочты" начнут оказывать банковские услуги согласно решению правительства от 28 января о передаче Министерству развития общин и территорий 88,9% акций Первого инвестиционного банка (PINbank).

Новый банк будет работать на основе специальной ограниченной банковской лицензии.

Укрпочта Банк сосредоточится на предоставлении базовых услуг с фокусом на население в сельских и прифронтовых регионах, стариках, людях с инвалидностью, получателях социальной помощи, военных.

"Укрпочта уже в течение восьми лет поднимает тему финансовой инклюзии, однако все это время в этом вопросе было слишком много политики и защиты корпоративных интересов. Укрпочта имеет 25 000 точек присутствия по всей стране — в каждом городе, селе, на горной долине или всего в нескольких километрах от линии фронта. Мы можем обеспечить финансовую инк. "Укрпочта" Игорь Смелянский.

Укрпочта Банк позволит украинцам:

получать наличными пенсию, социальную помощь или банковский перевод на дому или в отделении;

снимать наличные с карты;

подавать заявления на открытие счета, депозита или оформления кредита на дому (разработка кредитов и депозитов будет происходить в отделении).

оплачивать коммунальные платежи.

В то же время банк будет иметь четкие ограничения для обеспечения прозрачности и безопасности:

не будет торговать валютой на бирже;

не будет заниматься высокорисковыми операциями;

не будет кредитовать крупные предприятия.

Также Укрпочта Банк позволит сэкономить государству значительные средства на доставлении пенсий и социальной помощи. По предварительным подсчетам, сумма сбережений составит более 5 млрд гривен в течение следующих трех-четырех лет.