Пенсионеры смогут оформлять небольшие кредиты через новый банк "Укрпочта.Банк", которые будут погашаться автоматически с последующей пенсионной выплаты.

Кредиты для пенсионеров от "Укрпочты"

По словам генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского, почтальоны уже практикуют краткосрочное кредитование: они покупают продукты для пенсионеров "на тетрадь", а после получения пенсии заемщик рассчитывается за покупку.

"Когда заработает банк ("Укрпочта.Банк" - ред.), будет просто официальный овердрафт (краткосрочный кредит - ред.)", - сказал он и добавил, что почтальоны уже кредитуют пенсионеров, покупая для них продукты в долг "на тетрадь", - подчеркнул Смелянский.

Смелянский объяснил, что когда у пенсионеров заканчивается пенсия, а необходимые продукты еще не куплены, почтальон спрашивает, что нужно, отмечает покупки в тетради.

Компания не запрещает такую практику, хотя в случае проверки финансового состояния отделение допускает различие в одну заработную плату почтальона. Генеральный директор подчеркнул: "Что будет от того, что я запрещу? Разве почтальон не даст бабушке 'Ольвию' или макароны?"

Новый официальный овердрафт у "Укрпочта.Банк" позволит легально оформлять такие краткосрочные кредиты, обеспечивая пенсионерам простой доступ к финансовой поддержке для повседневных нужд.

О "Укрпочте Банк"

О намерении приобрести или создать банк на протяжении последних лет заявляла государственная "Укрпочта". Вскоре более 6 тысяч отделений и 25 тысяч точек присутствия "Укрпочты" начнут оказывать банковские услуги согласно решению правительства от 28 января о передаче Министерству развития общин и территорий 88,9% акций Первого инвестиционного банка (PINbank).

Новый банк будет работать на основе специальной ограниченной банковской лицензии.

Укрпочта Банк сосредоточится на предоставлении базовых услуг с фокусом на население в сельских и прифронтовых регионах, стариках, людях с инвалидностью, получателях социальной помощи, военных.

"Укрпочта уже в течение восьми лет поднимает тему финансовой инклюзии, однако все это время в этом вопросе было слишком много политики и защиты корпоративных интересов. Укрпочта имеет 25 000 точек присутствия по всей стране — в каждом городе, селе, на горной долине или всего в нескольких километрах от линии фронта. Мы можем обеспечить финансовую инк. "Укрпочта" Игорь Смелянский.

"Укрпочта.Банк" позволит украинцам:

получать наличными пенсию, социальную помощь или банковский перевод на дому или в отделении;

снимать наличные с карты;

подавать заявления на открытие счета, депозита или оформления кредита на дому (разработка кредитов и депозитов будет происходить в отделении).

оплачивать коммунальные платежи.

В то же время банк будет иметь четкие ограничения для обеспечения прозрачности и безопасности:

не будет торговать валютой на бирже;

не будет заниматься высокорисковыми операциями;

не будет кредитовать крупные предприятия.

Также "Укрпочта. Банк" позволит сэкономить государству значительные средства на доставлении пенсий и социальной помощи. По предварительным подсчетам, сумма сбережений составит более 5 млрд гривен в течение следующих трех-четырех лет.