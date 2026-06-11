Рынок гибридов в Украине вырос на 9%: топ моделей мая

В мае автопарк Украины пополнили около 3,3 тыс. гибридных легковых автомобилей HEV и PHEV. Это на 9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укравтопром ".

Доля новых авто среди зарегистрированных гибридов составила 51%. В мае прошлого года этот показатель был выше – 60%.

В сегменте новых гибридных легковушек лидером остается Toyota RAV-4. В мае украинцы зарегистрировали 166 таких авто.

Второе место заняла Toyota Yaris Cross с результатом 123 автомобилей. Третьим стал Nissan X-Trail – 121 авто.

Среди импортированных гибридных авто с пробегом самым популярным был Ford Escape – 102 регистрации.

В тройку лидеров в этом сегменте также вошли:

Toyota Prius - 97 авто;

BMW X5 - 75 авто.

Данные Укравтопрома показывают, что спрос на гибридные автомобили в Украине вырос в годовом исчислении, однако доля новых машин в этом сегменте уменьшилась. Это означает, что большую роль в регистрациях гибридов начали играть импортируемые автомобили с пробегом.

Заметим, в марте украинский автопарк пополнился более 3,3 тысяч гибридных легковых автомобилей, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый большой спрос наблюдается на новые модели.