Intel привлекла $20 миллиардов на новые фабрики чипов: готовящий техгигант

Американская корпорация Intel привлекла 20 миллиардов долларов благодаря увеличенному объему размещения акций. Компания стремится профинансировать масштабное и дорогостоящее расширение своего бизнеса по контрактному производству микросхем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Битва за мировое лидерство

Когда-то бесспорный лидер мировой индустрии полупроводников, Intel сейчас вкладывает колоссальные ресурсы в новые производственные мощности и технологии современной упаковки чипов. Главная цель состоит в открытом противостоянии нынешним лидерам отрасли, прежде всего тайваньской TSMC.

Сначала компания планировала привлечь 15 миллиардов долларов, однако впоследствии увеличила предложение, установив цену размещения на уровне 95 долларов за акцию, что всего на 2,6% ниже предыдущей цены закрытия.

Несмотря на кратковременное снижение котировок после объявления условий размещения, с начала года стоимость акций корпорации подскочила почти в три раза.

По динамике обновления Intel существенно опередила конкурентов в лице AMD и Nvidia, а также отраслевой индекс Филадельфийской фондовой биржи.

Эксперты указывают, что столь стремительный рост создал идеальное окно возможностей для привлечения капитала под будущие разработки. В частности, Intel обязалась запустить массовое производство по новейшему процессу 14A в 2028 году.

Новые контракты и европейские инвестиции

Контрактный бизнес компании уже привлек Tesla как ключевой клиент под будущий процесс 14A.

Дополнительный оптимизм инвесторов подогрели заявления президента США Дональда Трампа о том, что Apple также будет выпускать процессоры на мощностях Intel, хотя официальные стороны пока воздерживаются от подтверждений. По данным медиа, Intel достигла предварительного соглашения с Apple после более чем года сложных переговоров.

В то же время, корпорация активно наращивает глобальное присутствие, направив 5 миллиардов евро на модернизацию производства в Ирландии, что составляет более четверти капитальных затрат компании на текущий год.