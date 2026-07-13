Intel инвестирует €5 млрд в завод в Европе, чтобы вернуть лидерство в сфере ИИ

Американская компания Intel Corp. инвестирует 5 млрд евро в расширение собственного завода в Ирландии. Компания пытается вернуть лидерство в производстве микросхем на фоне глобального бума искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Капиталовложения направят на увеличение мощностей кампуса в Лейкслипе, расположенном на окраине Дублина. Главная цель модернизации – нарастить выпуск серверных процессоров Xeon для дата-центров и ускорить научно-исследовательские разработки.

По словам вице-президента компании Наги Чандрасекарана, этот шаг является частью стратегии развития подразделения Intel Foundry, производящего полупроводники для других технологических компаний и стремящегося конкурировать с тайваньским гигантом TSMC.

Наращивание мощностей в Европе происходит после того, как в апреле Intel выкупила за 14,2 миллиарда долларов половину ирландского завода, ранее проданную инвестиционной компании Apollo Global Management.

Экономическое спасение для Ирландии и давление Трампа

Новые инвестиции имеют критическое значение для Ирландии, сильно зависящей от иностранного IT-капитала. По данным ирландского фискального надзорного органа, налоги только трех крупных международных компаний обеспечивают почти половину всех корпоративных поступлений в бюджет страны.

Беспокойство Дублина усиливается из-за политики администрации Дональда Трампа "Америка прежде всего", которая критикует Ирландию за профицит торговли и обещает вернуть доходы американских технологических гигантов обратно в США. Тем не менее, в Intel заверили, что Вашингтон понимает глобальный статус корпорации и необходимость развивать как американские, так и европейские ресурсы.

В настоящее время Intel обеспечивает работой около 5000 человек в Ирландии, а новое расширение завода в Лейкслипе создаст еще несколько сотен рабочих мест. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин назвал это решение Intel признаком высокого доверия к Ирландии.

Напомним, Трамп объявил о сенсационном соглашении, согласно которому Apple будет производить свои чипы на заводах Intel в США. Привлечение столь крупного клиента, как Apple, может обеспечить контрактному бизнесу Intel дополнительных технологических гигантов.