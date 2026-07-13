Intel інвестує €5 млрд у завод в Європі, щоб повернути лідерство у сфері ШІ

Американська корпорація Intel Corp. інвестує 5 мільярдів євро у розширення свого заводу в Ірландії. Компанія намагається повернути лідерство у виробництві мікросхем на тлі глобального буму штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Капіталовкладення спрямують на збільшення потужностей кампусу в Лейксліпі, розташованому на околиці Дубліна. Головна мета модернізації — наростити випуск серверних процесорів Xeon для дата-центрів та прискорити науково-дослідні розробки.

За словами віцепрезидента компанії Нагі Чандрасекарана, цей крок є частиною стратегії розвитку підрозділу Intel Foundry, який виробляє напівпровідники для інших технологічних компаній та прагне конкурувати з тайванським гігантом TSMC.

Нарощування потужностей у Європі відбувається після того, як у квітні Intel викупила за 14,2 мільярда доларів половину ірландського заводу, яку раніше продала інвестиційній компанії Apollo Global Management.

Економічний порятунок для Ірландії та тиск Трампа

Нові інвестиції мають критичне значення для Ірландії, яка сильно залежить від іноземного IT-капіталу. За даними ірландського фіскального наглядового органу, податки лише трьох великих міжнародних компаній забезпечують майже половину всіх корпоративних надходжень до бюджету країни.

Занепокоєння Дубліна посилюється через політику адміністрації Дональда Трампа "Америка перш за все", яка критикує Ірландію за профіцит торгівлі та обіцяє повернути прибутки американських технологічних гігантів назад до США. Проте в Intel запевнили, що Вашингтон розуміє глобальний статус корпорації та необхідність розвивати як американські, так і європейські ресурси.

Наразі Intel забезпечує роботою майже 5000 людей в Ірландії, а нове розширення заводу в Лейксліпі створить ще кілька сотень робочих місць. Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін назвав це рішення Intel ознакою високої довіри до Ірландії.

Нагадаємо, Трамп оголосив про сенсаційну угоду, згідно з якою Apple вироблятиме свої чипи на заводах Intel у США. Залучення такого великого клієнта, як Apple, може забезпечити контрактному бізнесу Intel додаткових технологічних гігантів.