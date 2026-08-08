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Втрати ворога станом на 8 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1627 добу повномасштабної війни становлять 1 456 610 осіб.

Втрати Росії у війні на 8 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 серпня втратила:

  • особового складу  – близько 1 456 610 (+1 190) осіб,
  • танків – 12 251 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 25 099 (+1) од.
  • артилерійських систем – 47 580 (+58) од.
  • РСЗВ – 2 009 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 556 (+6) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 162 (+10) од.
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 449 606 (+1 751) од.
  • крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+1) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 131 417 (+349) од.
  • спеціальна техніка – 4 504 (+2) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 8 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 8 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Крім того, декілька ракет цілей не досягли, інформація уточнюється.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко

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