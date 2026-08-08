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Втрати ворога станом на 8 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1627 добу повномасштабної війни становлять 1 456 610 осіб.
Втрати Росії у війні на 8 серпня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 серпня втратила:
- особового складу – близько 1 456 610 (+1 190) осіб,
- танків – 12 251 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 25 099 (+1) од.
- артилерійських систем – 47 580 (+58) од.
- РСЗВ – 2 009 (+1) од.
- засоби ППО – 1 556 (+6) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 162 (+10) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 449 606 (+1 751) од.
- крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+1) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 131 417 (+349) од.
- спеціальна техніка – 4 504 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 серпня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Крім того, декілька ракет цілей не досягли, інформація уточнюється.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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