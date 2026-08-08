Втрати ворога станом на 8 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1627 добу повномасштабної війни становлять 1 456 610 осіб.

Втрати Росії у війні на 8 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 серпня втратила:

особового складу – близько 1 456 610 (+1 190) осіб,

– близько 1 456 610 (+1 190) осіб, танків – 12 251 (+4) од.

бойових броньованих машин – 25 099 (+1) од.

артилерійських систем – 47 580 (+58) од.

РСЗВ – 2 009 (+1) од.

засоби ППО – 1 556 (+6) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 162 (+10) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 449 606 (+1 751) од.

крилаті ракети – 5 007 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+1) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 131 417 (+349) од.

спеціальна техніка – 4 504 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Крім того, декілька ракет цілей не досягли, інформація уточнюється.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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