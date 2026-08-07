Сенат США ухвалив законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ

Сенат США у п'ятницю більшістю голосів (86 "за", 11 "проти") ухвалив масштабний законопроєкт про нові санкції проти Росії, названий на честь сенатора Ліндсі Грема, який понад рік очолював складні переговори щодо цього документа. Для набрання чинності законопроєкт має пройти голосування в Палаті представників, яка перебуває на канікулах до вересня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані CNN.

Документ передбачає запровадження обов'язкових санкцій проти ключових посадовців російського уряду, включно з Володимиром Путіним, а також проти російських олігархів, державних підприємств та іноземних компаній, що підтримують військово-промисловий комплекс РФ.

Крім того, законопроєкт дозволяє запроваджувати мита обсягом до 100% проти перших п'яти країн за обсягами закупівель російської нафти й газу (зокрема Китаю та Індії).

Остаточний розмір мита визначатиме торговий представник США Джеймісон Ґрір. Виняток передбачено для країн, чий імпорт становить менше ніж 15% від загального експорту газу з РФ, за умови їхньої активної роботи над відмовою від російських енергоносіїв.

За день до своєї смерті Ліндсі Грем, перебуваючи в Києві, оголосив про досягнення остаточного компромісу між Сенатом та адміністрацією президента. Перше процедурне голосування за документ відбулося у день похорону сенатора.

На голосуванні в Сенаті був присутній президент України Володимир Зеленський, який подякував за підтримку та наголосив на важливості санкційного тиску для зупинки фінансування війни.

Нагадаємо, раніше Сенат США підтримав перше процедурне голосування за законопроєкт Грема. Документ передбачає обмеження проти російських посадовців, банків, "тіньового флоту", а також можливість запровадження мит щодо країн, які купують російські енергоносії.