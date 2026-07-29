Сенат США підтримав законопроєкт Грема про санкції проти Росії та Ірану

Сенат США підтримав перше процедурне голосування за законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає обмеження проти російських посадовців, банків, “тіньового флоту”, а також можливість запровадження мит щодо країн, які купують російські енергоносії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Суспільне".

Санкції США проти Росії

Під час процедурного голосування 28 липня законопроєкт Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, над яким понад два роки працював нині покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем, підтримали 86 сенаторів.

Процедурне голосування відкриває дебати щодо документа та розгляд запропонованих поправок. Після завершення цієї стадії Сенат проведе фінальне голосування. Якщо законопроєкт буде схвалено, його передадуть на розгляд Палати представників, а після цього - на підпис президенту США Дональду Трампу.

Що в документі

Документ передбачає суттєве розширення санкційного тиску на Росію. Обмеження пропонується запровадити проти російських високопосадовців, олігархів і членів їхніх сімей, банків та інших фінансових установ, а також іноземних компаній і фізичних осіб, які сприяють російській агресії проти України. Санкції також поширюватимуться на судна так званого "тіньового флоту", який Росія використовує для експорту нафти в обхід міжнародних обмежень.

Крім того, законопроєкт надає президенту США право запроваджувати цільові імпортні мита щодо держав, які продовжують закуповувати значні обсяги російських енергоносіїв або допомагають Москві обходити енергетичні санкції.

Окремий розділ документа стосується Ірану. Він передбачає продовження санкційних механізмів США, спрямованих на обмеження фінансування енергетичного та оборонного секторів країни.

Ще наприкінці минулого року до Сенату США внесли двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Раптова смерть сенатора Грема

За кілька днів до смерті Грем відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та заявив, що погодив санкційний пакет з адміністрацією Трампа.

Сенатор помер 11 липня у своєму будинку на Капітолійському пагорбі після "нетривалої та раптової хвороби", повідомив його офіс. Згідно з попереднім висновком судмедекспертизи, причиною смерті міг стати розрив аорти, спричинений артеріосклерозом. Остаточні висновки буде зроблено після завершення додаткових експертиз.

Ще торік Ліндсі Грем заявляв, що Дональд Трамп фактично "дав зелене світло" законопроєкту. Сам Трамп також говорив, що не заперечує проти його просування в Конгресі.

Однак останніми місяцями робота над документом суттєво сповільнилася через відсутність відкритої підтримки з боку президента та спроби Білого дому змінити його текст.

Раніше Ліндсі Грем та сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь просували ухвалення законопроєкту, який передбачає можливість запровадження 500% тарифу на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси. Але Трамп висловлювався проти його ухвалення.