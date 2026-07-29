Аграрії попередили про ризик банкрутств через блокаду портів і звернулися до уряду

Всеукраїнська аграрна рада звернулася до прем'єр-міністра Сергія Корецького із закликом терміново запровадити антикризові заходи через блокаду морських портів. У ВАР попереджають, що обмеження експорту можуть призвести до надлишку понад 27 млн тонн агропродукції на внутрішньому ринку, падіння закупівельних цін нижче собівартості та хвилі банкрутств агропідприємств.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Всеукраїнська аграрна рада (ВАР).

Блокада портів загрожує кризою

У ВАР наголошують, що нинішня ситуація за сукупністю факторів є складнішою, ніж у 2022 році, а криза в агросекторі може мати негативні наслідки для всієї української економіки.

За прогнозами експертів асоціації, у 2026/2027 маркетинговому році виробництво основних зернових та олійних культур становитиме близько 81,4 млн тонн. З урахуванням перехідних залишків загальний ресурс агропродукції для внутрішнього споживання та експорту сягне приблизно 85 млн тонн.

Водночас для збалансування ринку Україні необхідно експортувати близько 67 млн тонн агропродукції. Якщо ж морські порти залишатимуться заблокованими, експортні можливості можуть скоротитися до 1,7 млн тонн на місяць. У такому разі, за оцінками ВАР, на внутрішньому ринку накопичиться від 27,4 до 32,4 млн тонн надлишкової продукції, що тиснутиме на ціни протягом усього маркетингового року.

В асоціації також повідомляють, що через припинення закупівель трейдерами закупівельні ціни вже почали стрімко знижуватися. В окремих випадках вони впали до 7 тис. грн за тонну, що нижче повної собівартості виробництва. У ВАР вважають, що йдеться не про звичайне сезонне погіршення ринкової кон'юнктури, а про ризик зупинки виробничого циклу в одному з ключових секторів економіки.

Для запобігання масштабній економічній та банківській кризі аграрії закликають уряд невідкладно запровадити антикризовий пакет підтримки. Серед запропонованих заходів - пільгове кредитування для поповнення обігового капіталу під осінню посівну, реструктуризація чинних агрокредитів, державні гарантії за кредитами та перегляд окремих умов програми "5–7–9%".

Крім того, ВАР пропонує провести аудит пошкоджень портової інфраструктури Великої Одеси та дунайських портів, визначити пріоритетні об'єкти для відновлення й забезпечити фінансування ремонту та модернізації перевалочних потужностей.

В асоціації наголошують, що масштаби проблеми виходять за межі повноважень Міністерства аграрної політики та потребують рішень на рівні уряду.

"Надзвичайні обставини, в яких знаходиться аграрна галузь та економіка країни в цілому, вимагають так само надзвичайних рішень, що виходять за межі повноважень Міністерства аграрної політики та можуть бути вирішені виключно на рівні Кабінету міністрів України", - йдеться у зверненні.

Також аграрії закликали прем'єр-міністра Сергія Корецького провести особисту зустріч із представниками ВАР, щоб обговорити першочергові кроки з підтримки аграрної галузі.

Нагадаємо, прямі збитки від одного масштабного удару по портовій інфраструктурі можуть сягати $20-30 млн. Водночас головний економічний ризик полягає у втраті пропускних можливостей морських шляхів, скороченні валютних надходжень і зростанні вартості експорту для українських виробників.