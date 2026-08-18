Росіяни масово виводять кошти в кеш: найбільші банки РФ втратили рекордні 2,4 трлн рублів

У 2026 році банківська система Росії зіткнулася з найбільшим від початку війни відтоком готівки, який охопив майже всі провідні фінансові установи країни. Від початку року росіяни вивели з банків у готівку 2,4 трлн рублів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

З березня, коли щомісячний попит на готівку в економіці перевищив 300 млрд рублів, втрати вкладів зафіксували у п'яти із семи банків-трильйонників. Абсолютний рекорд відтоку регулятор зафіксував у липні (643 млрд рублів), а лише за першу половину серпня з рахунків зняли ще майже 300 млрд рублів.

Які банки втратили найбільше коштів

Основний удар припав на системні та великі приватні банки РФ:

Газпромбанк: за чотири місяці вкладники-фізособи зняли 299,5 млрд рублів, що становить 10,77% від усіх депозитів.

Россельхозбанк: втратив понад 15% вкладів (270,5 млрд рублів).

Альфа-банк та Совкомбанк: приватний Альфа-банк позбувся 179,4 млрд рублів (5,6%), а Совкомбанк втратив 8,1% коштів громадян (81,7 млрд рублів).

ВТБ і "Сбер": відтік із ВТБ становив 20,4 млрд рублів, тоді як "Сбер" після попереднього зростання втратив 211,6 млрд рублів у червні та ще 31,8 млрд рублів у липні.

Серед банків поза першою десяткою значних втрат зазнали "МТС Банк" (мінус 13% вкладів), банк "Росія" (7,6%) та УБРиР (7,2%). Водночас окремі дрібні фінустанови пережили справжній набіг вкладників: Інвестторгбанк втратив 90% коштів фізосіб, Новобанк — майже половину, а БМ-Банк — понад 30%. Єдиним великим гравцем, якого оминув відтік, став Т-Банк (+193 млрд рублів).

Причини паніки та ризики для системи

Аналітики пов'язують ажіотажний попит на кеш із падінням довіри до влади та фінансової системи, а також зі страхом росіян перед можливим заморожуванням або націоналізацією депозитів на тлі поглиблення дефіциту бюджету РФ.

Для банків такий темп зняття грошей (близько пів трильйона рублів щомісяця) створює пряму загрозу дефіциту ліквідності, адже залучені ресурси вже були спрямовані в довгострокові активи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни масово знімають готівку, а найбільший банк РФ заявив про дефіцит рублів. Лише за липень обсяг готівки в обігу зріс на 600 млрд рублів, що стало історичним рекордом для цього місяця.