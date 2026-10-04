"Національний кешбек" можуть прибрати з бюджету-2027

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа пропонує відмовитися від фінансування програми "Національний кешбек" у державному бюджеті на 2027 рік. Водночас, за її словами, суттєвої економії для бюджету це не дасть.

Про це інформує Dilo з посиланням на інтерв'ю Підласи агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами депутатки, дискусія навколо програми стала настільки політизованою, що відволікає від інших питань державного бюджету.

"Мене просто вже допекли цим кешбеком: будь-яка інтелектуальна, фахова розмова про бюджет зводиться до питання "а чому ви потратили гроші на кешбек?" Ця тема настільки політизована, що затьмарює усі розмови по суті", – сказала Підласа.

Вона наголосила, що витрати на програму не мають суттєвого значення у загальній структурі державного бюджету. За її словами, Міжнародний валютний фонд також не приділяє цьому питанню значної уваги під час обговорення стану українських публічних фінансів.

Водночас Підласа очікує, що Верховна Рада не підтримає запропоноване урядом підвищення ставки податку на додану вартість з 20% до 21% та акцизу на пальне на 4 відсоткові пункти для наповнення страхових фондів компенсації. Це її прогноз щодо майбутнього рішення парламенту, а не вже ухвалене рішення.

Так само, на її думку, парламент навряд чи погодиться на запровадження тимчасового додаткового мита на імпорт. Підласа пояснила, що таке мито, як і ПДВ, фактично збільшує витрати кінцевого споживача.

Серед альтернатив вона назвала можливість запровадження податку на розкіш або збільшення штрафів за перевищення швидкості, однак визнала, що такі заходи не дадуть значного фіскального ефекту.

На її думку, більший резерв для бюджету міститься у боротьбі зі схемами ухилення від сплати податків, зокрема виплатою зарплат "у конвертах".

Окремо міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко раніше пропонував змінити модель "Національного кешбеку", що, за його оцінкою, дозволило б скоротити бюджет програми у 2,5 раза та заощадити до 4 млрд грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у проєкті держбюджету-2027 уряд передбачив підвищення ПДВ та акцизів для додаткового наповнення бюджету, однак для їх запровадження необхідне окреме рішення Верховної Ради.