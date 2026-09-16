Правительство заложило в бюджет повышение налогов: что планируют изменить

Правительство заложило в государственный бюджет на 2027 год доходы от повышения для украинцев НДС и акцизов, но их введение еще одобрит Верховная Рада, где этот вопрос до сих пор остается дискуссионным.

Как пишет Dilo, об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

По ее словам, правительство закладывает повышение ставки НДС до 21% с текущих 20% и акцизов на горючее. Хотя доходы от этого уже прописаны в проекте документа, Подлас называет такие изменения маловероятными.

"Более 131 млрд грн из запланированных доходов появятся только если парламент примет изменения в Налоговый кодекс: например, увеличит НДС на 1 п.п. и акцизы на топливо на 4 п.п. Я лично оцениваю такие изменения, как маловероятные", - подчеркнула нардепка.

Также в бюджет заложено 52,5 млрд грн доходов, которые поступят в случае продления 50% налога на прибыль банков и вступления в силу закона о налогообложении цифровых платформ (так называемого закона о налоге на OLX), долгое время до сих пор не подписанного президентом.

Кроме того, в бюджете предусмотрен доход в 12 млрд грн от отмены НДС-льготы на международные посылки стоимостью до 150 евро. Правительство уже повторно одобрило пакет законопроектов об посылках .

Что в проекте Госбюджета-2027?

Подласса отмечает, что одной из новаций проекта госбюджета-2027 стало частичное восстановление Дорожного фонда – в размере 52,8 млрд грн.

"34,2 млрд. на дороги общего пользования, 10,1 млрд. - на погашение долгов, еще 8,5 млрд. общинам на дороги общего пользования местного значения и на местные дороги и улицы", - уточняет нардепка.

Она добавляет, что финансирование программ типа "Национального кэшбека" будет остановлено, а остатки Фонда на случай безработицы объемом 5 млрд грн, которые ранее использовались для финансирования этих программ, будут направлены только на выплату пенсий.

Также предусмотрены изменения в финансировании оружия и техники для войск.

На оружие и технику для ВСУ пойдут средства, взысканные по делам БЭБ, НАБУ и ДБР, от активов АРМА, штрафов Госаудитслужбы и АМКУ, а также плата за разрешения на экспорт оружия.

"Потребность для проведения обязательных расходов (в основном учитываемых по общему фонду) - 52,6 млрд долларов. Партнеры подтвердили 20 млрд. 32,6 млрд долларов еще не покрыты. Это больше, чем соцзащита, образование и медицина вместе взятые", - отмечает Подласа.

Нардепка рассказала, что представление государственного бюджета на 2027 год ожидается в Раде 16 сентября. После этого народные депутаты будут подавать поправки до 1 октября, после чего бюджетный комитет будет готовить проект к рассмотрению в первом чтении. А первое чтение ожидается в парламенте в конце октября.

Напомним, 15 сентября правительство одобрило и передало в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2027 год. На безопасность и оборону в нем предусмотрено 4,885 трлн. грн. — почти 44% ВВП, а финансирование программ поддержки бизнеса планируют увеличить почти вдвое, до 96 млрд. грн.