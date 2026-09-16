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Перед холодами "Укрнафта" начала завозить арктический дизель Orlen в Украину

АЗС Укрнефть
"Укрнафта" начала завозить арктическое горючее / Укрнафта

Компания "Укрнафта" законтрактовала и начала доставлять в Украину арктическое дизельное топливо европейского производителя Orlen для обеспечения стабильных поставок в холодный период. Первые партии горючего уже поступили.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Укрнафта" планирует продавать дизельное топливо с разными температурными характеристиками в зависимости от погоды и спроса: межсезонное, зимнее и арктическое.

Компания отмечает, что перед сезоном 2026/2027 формирует запасы и использует несколько каналов снабжения.

"К сезону 2026/2027 также готовимся заранее: формируем необходимые запасы и обеспечиваем диверсифицированные и надежные каналы поставок, чтобы в период холодов клиенты Укрнафта имели доступ к дизельному топливу с соответствующими температурными характеристиками", - отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

В прошлом осенне-зимнем сезоне, по данным компании, в периоды повышенного спроса "Укрнафта" увеличивала импорт дизельного горючего.

Арктическое дизтопливо предназначено для использования при более низких температурах, чем обычное зимнее. Конкретная температура применения зависит от характеристик топлива и требований соответствующего стандарта.

Справочно

АО "Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, осуществляющая полный цикл деятельности в сфере добычи: разведку, добычу нефти и газа, предоставление нефтепромышленных сервисных услуг, а также управление сетью автозаправочных комплексов в Украине.

На балансе компании находятся 1106 нефтяных и 131 газовая скважина. Ее акционерами являются НАК "Нефтегаз Украины" и Министерство обороны Украины, а с 2022 года предприятие находится под государственным управлением.

Напомним, зимой в прошлом году сеть АЗК "Укрнафты" расширила географию импорта горючего и начала продавать бензин с нефтеперерабатывающего завода из Германии.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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