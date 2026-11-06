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Почему в Украине выключают свет, хотя электроэнергию экспортируют

электричество
Поврежденные энергосети мешают поставке электричества

В Украине отключение электроэнергии связано не с дефицитом генерации, а с повреждениями высоковольтных сетей, ограничивающих возможности передачи тока потребителям. Именно поэтому страна продолжает экспортировать электроэнергию.

Как пишет Dilo, об этом заявил в комментарии "Укринформу" директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По словам эксперта, разрушение и повреждение теплоэлектростанций ДТЭК не повлекли за собой дефицита генерирующих мощностей. Объемов производства электроэнергии достаточно, однако поврежденная инфраструктура ограничивает возможности ее передачи, в частности в Киев.

Харченко объяснил, что во время российских атак страдают высоковольтные сети и оборудование подстанций. При этом удары часто приходятся не на основные элементы, уже имеющие защиту, а на вспомогательное оборудование.

Такие повреждения энергетики могли бы устранять достаточно быстро. Однако повторные обстрелы не разрешают специалистам стабильно работать на объектах и завершать ремонтные работы.

Отдельно эксперт прокомментировал перебои с водоснабжением в Киеве. Он отметил, что у городского водоканала резервные источники питания, однако их мощности недостаточно для полноценного обеспечения водой всех домов во время отключений электроэнергии.

Основное предназначение резервного питания – поддерживать водопроводную систему в рабочем состоянии, чтобы после восстановления электроснабжения можно было оперативно вернуть воду потребителям.

В то же время, резервные источники не способны обеспечить полную потребность города в водоснабжении во время длительных отключений света.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру отдельные небольшие города могут оставаться без электроэнергии до трех дней. Наибольшие риски возникают в населённых пунктах, где электроснабжение зависит от одной подстанции.

Автор:
Ольга Опенько

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