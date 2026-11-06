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Ключевой инвестор компаний Илона Маска продал все акции Tesla и сократил свою долю в SpaceX

tesla
Шотландский инвестиционный траст полностью вышел из акций Tesla / Depositphotos

Шотландский инвестиционный траст Scottish Mortgage продал последние акции компании Tesla, а также сократил долю в SpaceX с 15% до 11,1% активов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает CNBC.

Выход из Tesla

Фонд инвестировал в производителя электромобилей около $470 млн и получил примерно $6,2 млрд прибыли за 13 лет.

Продажа активов позволила Scottish Mortgage погасить ссуды и уменьшить общую задолженность. Инвестиции в Tesla стали одной из самых успешных долгосрочных сделок компании в сегменте публичных рынков.

Уменьшение доли в SpaceX

Кроме выхода из Tesla фонд сократил свою долю в SpaceX. По состоянию на 4 ноября пакет акций ракетной компании составил 11,1% его общих активов по сравнению с 15% по состоянию на 30 сентября.

Рост стоимости спутниковой сети Starlink и услуг запуска позволил SpaceX существенно увеличить долю в портфеле фонда, а поступления от продажи части акций помогли улучшить общие показатели деятельности траста: деньги направили на погашение ссуд и сокращение долговой нагрузки.

В то же время в Scottish Mortgage заявили, что и в дальнейшем обладают высокой уверенностью в перспективах SpaceX и сохраняют значительные инвестиции в компанию.

Фонд впервые инвестировала в SpaceX в декабре 2018 года, когда оценка компании составила около $31 млрд, вложив около $200 млн к 2021 году. За шесть месяцев 2026 года общая доходность чистых активов фонда благодаря инвестициям в космическую компанию Илона Маска составила 31,5%.

Напомним, компании Илона Маска Tesla и SpaceX потеряли $456 млрд рыночной капитализации после промежуточных выборов в США. Инвесторы опасаются, что переход Конгресса под контроль демократов приведет к ужесточению регулирования бизнеса миллиардера и новых расследований по нему.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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