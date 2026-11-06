Компании Маска Tesla и SpaceX потеряли $456 млрд рыночной капитализации после выборов в США

Компании Илона Маска Tesla и SpaceX потеряли $456 млрд рыночной капитализации после промежуточных выборов в США. Инвесторы опасаются, что переход Конгресса под контроль демократов приведет к ужесточению регулирования бизнеса миллиардера и новых расследований по нему.

Как пишет Dilo, об этом сообщает CNBC.

5 ноября акции Tesla упали примерно на 11%, а SpaceX – на 9%. Снижение произошло на фоне всеобщей распродажи акций технологических компаний.

В целом состояние Маска за последнюю неделю сократилось примерно на $90 млрд. После падения они опустились ниже $800 млрд. Несмотря на это, бизнесмен остается самым богатым человеком мира.

Как выборы повлияли на бизнес.

Во время избирательной кампании Маск потратил более $470 млн. на поддержку кандидатов от Республиканской партии и связанных с ними инициатив. Однако большинство кандидатов, которых он поддерживал, проиграли выборы.

Демократы получили контроль над Палатой представителей и Сенатом. В Техасе, где находятся штаб-квартиры Tesla и SpaceX, также победили кандидаты от Демократической партии.

Аналитики Deutsche Bank отметили, что SpaceX может столкнуться с дополнительными трудностями из-за изменения политической ситуации.

Одним из рисков возможно усиление требований к строительству центров обработки данных. Новая губернатор Техаса Джина Хинохоса выступала за временное прекращение выдачи разрешений на такие объекты, пока власти не введут дополнительные требования по использованию воды, стоимости электроэнергии и местного контроля.

Это может повлиять на планы компаний Маска. Tesla и SpaceX развивают в Техасе инфраструктуру для искусственного интеллекта. Они планируют построить комплекс Terafab с центром обработки данных и заводом по производству полупроводников.

SpaceX также планирует создать суперкомпьютер на территории космодрома Starbase. Из-за возможного усиления регулирования эти проекты могут задержаться, а затраты на их реализацию – возрасти.

Ужесточение регуляторного контроля также может осложнить возможное объединение SpaceX и Tesla. Маск раньше продвигал эту идею, но для ее реализации нужно одобрение акционеров.

Еще одним фактором давления стали возможные расследования по деятельности Маска. Компанию SpaceX обязали хранить документы об ограничениях военной версии спутникового интернета Starlink в Украине. Эти ограничения влияли на возможности ВСУ противодействовать российским атакам.

Напомним, генинспектор Министерства обороны США Платт Моринг III отклонил требование группы сенаторов провести расследование перебоев в передаче разведданных Украине и ограничения доступа Киева к системам связи Starlink и Starshield .