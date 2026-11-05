Демократы начали расследование против Маска из-за ограничений Starlink в Украине

Демократы в Сенате США развертывают масштабное расследование действий администрации Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска. Американские законодатели стремятся выяснить, кто стоит за решением ограничить доступ Украины к военной спутниковой системе Starshield.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на данные CNN.

Демократы собирают доказательства и посылают запросы

Комитет по международным отношениям Сената уже обратился в государственные учреждения и частные структуры с требованием сохранить все документы и электронные записи.

Законодатели готовят основы для официальных слушаний, которые должны начаться после получения большинства в Конгрессе в январе 2027 года.

Среди получателей официальных писем оказался глава компании SpaceX Илон Маск. Кроме темы спутниковой связи для Украины следственные запросы получили также банки, морские фактические проекты и компании, которые могли участвовать в сомнительных соглашениях с российским дизельным топливом.

Чиновники отрицают прямое участие Трампа

Ситуация вокруг Starshield вызвала озабоченность в Украине, ведь спутниковая связь играет критическую роль для фронта и гражданской инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал стратегическое значение этой технологии для обороны страны.

В то же время, американские чиновники отмечают, что Дональд Трамп лично не отдавал распоряжений по блокированию системы. Однако источники не исключают, что такое решение могли принять другие чиновники администрации или отдельные ведомства без прямого указания президента.

Что говорит Илон Маск

Сам основатель SpaceX признал факт ограничения использования сети для украинских военных. Маск заявил, что Вооруженные силы Украины якобы нарушили официальные условия использования сервиса. Кроме того, бизнесмен публично утверждал, что полное отключение терминалов привело бы к немедленному падению украинского фронта.

Напомним, в октябре 2026 года появились сообщения об ограничениях в работе отдельных спутниковых терминалов в Украине, в частности, об отключении оборудования при определенных условиях движения.

Позже Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск упразднил ограничение скорости для военной версии Starlink в Украине.