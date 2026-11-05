Демократи почали розслідування проти Маска щодо обмеження Starlink в Україні

Демократи в Сенаті США розгортають масштабне розслідування дій адміністрації Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска. Американські законодавці прагнуть з'ясувати, хто саме стоїть за рішенням обмежити доступ України до військової супутникової системи Starshield.

Про це пише Dilo, з посиланням на дані CNN.

Демократи збирають докази та надсилають запити

Комітет із міжнародних відносин Сенату вже звернувся до державних установ і приватних структур із вимогою зберегти всі документи та електронні записи.

Законодавці готують підґрунтя для офіційних слухань, які мають розпочатися після отримання більшості в Конгресі в січні 2027 року.

Серед отримувачів офіційних листів опинився очільник компанії SpaceX Ілон Маск. Окрім теми супутникового зв'язку для України, слідчі запити отримали також банки, морські фактичні проекти та компанії, які могли брати участь у сумнівних угодах із російським дизельним паливом.

Чиновники заперечують пряму участь Трампа

Ситуація навколо Starshield викликала занепокоєння в Україні, адже супутниковий зв’язок відіграє критичну роль для фронту та цивільної інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на стратегічному значенні цієї технології для оборони країни.

Водночас американські посадовці зазначають, що Дональд Трамп особисто не віддавав розпоряджень щодо блокування системи. Проте джерела не виключають, що таке рішення могли ухвалити інші високопосадовці адміністрації або окремі відомства без прямої вказівки президента.

Що каже Ілон Маск

Сам засновник SpaceX визнав факт обмеження використання мережі для українських військових. Маск заявив, що Збройні сили України нібито порушили офіційні умови використання сервісу. Окрім цього, бізнесмен публічно стверджував, що повне відключення терміналів призвело б до негайного падіння українського фронту.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року з’явилися повідомлення про обмеження в роботі окремих супутникових терміналів в Україні, зокрема про відключення обладнання за певних умов руху.

Пізніше Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск скасував обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.