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На Львівщині продають завод із залізничною колією біля кордону з ЄС
У місті Белз Львівської області виставили на продаж цілісний майновий комплекс колишнього заводу пластмасових виробів “ТЕМП”. Промисловий об'єкт площею понад 7,6 тис. кв. м разом із земельною ділянкою 8,1 га пропонують придбати за $1,3 млн.
Як пише Dilo, про це інформує Inventure.
Інфраструктура та енергетичні потужності
Загальна площа будівель комплексу становить 7 641 кв. м і включає понад 20 об'єктів. Серед них — шість виробничих цехів площею від 413 до 1026 кв. м, склади готової продукції та металів, двоповерховий адміністративний будинок (618 кв. м), їдальня, гараж для автомобілів, а також власний АЗС-пункт і пилорама.
Земля площею 8,13 га перебуває у приватній власності. На території розміщено два трансформатори на 600 та 800 кВА з діючою потужністю 125 кВт та можливістю її збільшення орієнтовно до 1,2 МВт.
Крім того, майданчик забезпечений власною артезіанською свердловиною та водоймою розміром 200х50 м, а поряд із ділянкою проходить газопровід.
Залізнична логістика та доступ до робочої сили
До складу майнового комплексу також входить окремий логістичний майданчик у селі Заболоття площею 0,6 га із будівлями на 1045 кв. м. Він межує із залізничною колією та пунктом вивантаження, що дозволяє організувати власний вузол для відвантаження сировини й готової продукції.
Об'єкт розташований за 30 км від вантажного пункту пропуску «Рава-Руська» на кордоні з Польщею.
Склади комплексу перебувають у задовільному стані та готові до експлуатації, тоді як адміністративні приміщення потребують капітального ремонту. Колишній завод є містоутворювальним підприємством, що забезпечує наявність досвідчених кадрів у Белзі та сусідньому Шептицькому (за 18 км).
Фахівці зазначають, що об'єкт орієнтований на виробничі підприємства, агросектор, переробку чи створення складського хабу для роботи з ринком ЄС.
Вартість усього цілісного майнового комплексу становить 1,3 млн доларів.