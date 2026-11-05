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На Львівщині продають завод із залізничною колією біля кордону з ЄС

На Львівщині виставили на продаж завод біля кордону з Польщею
На Львівщині виставили на продаж завод біля кордону з Польщею / Inventure

У місті Белз Львівської області виставили на продаж цілісний майновий комплекс колишнього заводу пластмасових виробів “ТЕМП”. Промисловий об'єкт площею понад 7,6 тис. кв. м разом із земельною ділянкою 8,1 га пропонують придбати за $1,3 млн.

Як пише Dilo, про це інформує Inventure.

Інфраструктура та енергетичні потужності

Загальна площа будівель комплексу становить 7 641 кв. м і включає понад 20 об'єктів. Серед них — шість виробничих цехів площею від 413 до 1026 кв. м, склади готової продукції та металів, двоповерховий адміністративний будинок (618 кв. м), їдальня, гараж для автомобілів, а також власний АЗС-пункт і пилорама.

Земля площею 8,13 га перебуває у приватній власності. На території розміщено два трансформатори на 600 та 800 кВА з діючою потужністю 125 кВт та можливістю її збільшення орієнтовно до 1,2 МВт.

Крім того, майданчик забезпечений власною артезіанською свердловиною та водоймою розміром 200х50 м, а поряд із ділянкою проходить газопровід.

Залізнична логістика та доступ до робочої сили

До складу майнового комплексу також входить окремий логістичний майданчик у селі Заболоття площею 0,6 га із будівлями на 1045 кв. м. Він межує із залізничною колією та пунктом вивантаження, що дозволяє організувати власний вузол для відвантаження сировини й готової продукції.

Об'єкт розташований за 30 км від вантажного пункту пропуску «Рава-Руська» на кордоні з Польщею.

Склади комплексу перебувають у задовільному стані та готові до експлуатації, тоді як адміністративні приміщення потребують капітального ремонту. Колишній завод є містоутворювальним підприємством, що забезпечує наявність досвідчених кадрів у Белзі та сусідньому Шептицькому (за 18 км).

Фахівці зазначають, що об'єкт орієнтований на виробничі підприємства, агросектор, переробку чи створення складського хабу для роботи з ринком ЄС.

Вартість усього цілісного майнового комплексу становить 1,3 млн доларів.

Фото 2 — На Львівщині продають завод із залізничною колією біля кордону з ЄС
Фото 3 — На Львівщині продають завод із залізничною колією біля кордону з ЄС
Автор:
Тетяна Бесараб

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