Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,26

+0,03

EUR

51,33

+0,03

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Спиртовий завод у Тернопільській області подешевшав удвічі: що відомо про новий аукціон

спиртзавод
Зарубинський спиртовий завод виставили на продаж через аукціон / ФДМУ

Фонд державного майна України (ФДМУ) повторно виставив на приватизаційний аукціон великий виробничий комплекс із виготовлення етилового спирту та біоетанолу в Тернопільській області. Через відсутність учасників попередні торги не відбулися, тож стартову ціну об’єкта знизили на 50% - до 73,8 млн грн без ПДВ.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ФДМУ.

Великий виробник спирту знову на торгах

Об’єкт включає 58 одиниць нерухомого майна та інфраструктури - виробничі, складські та адміністративні будівлі, а також спеціалізоване обладнання (бродильні чани, ємності, зернові бункери, спиртові та ефірні цистерни, мазутні резервуари, випаровувач, ваги тощо). 

Фото 2 — Спиртовий завод у Тернопільській області подешевшав удвічі: що відомо про новий аукціон
Фото: ФДМУ

Зокрема:

  • 49 об’єктів нерухомості загальною площею понад 27 тис. кв. м, 
  • 27 одиниць транспорту та спецтехніки, 
  • 641 одиниця рухомого майна,
  • 23,6 га земельних ділянок.

Крім того, підприємство укомплектоване обладнанням для виробництва етилового спирту та біоетанолу.

 Реєстрація учасників триватиме до 1 червня 16:20.

Фото 3 — Спиртовий завод у Тернопільській області подешевшав удвічі: що відомо про новий аукціон
Фото: ФДМУ

Попередні спроби продати об'єкт

Зарубинський спиртзавод є класичним прикладом великого промислового об'єкта малої приватизації, ціну на який держава змушена поступово знижувати, аби знайти реального покупця на ринку.

Він уже виставлявся на приватизацію 2024–2025 років та на початку травня 2026 року (зокрема, за стартовою ціною близько 147,7 млн грн).

Проте через відсутність купівельного попиту та дискваліфікацію або відсутність заявок попередні спроби продати актив не привели до укладання угоди, що змусило державу знизити стартову вартість об'єкта.

 Також попередні аукціони 14 та 22 травня 2026 року не відбулись через відсутність учасників.

Автор:
Ольга Опенько