Спиртовий завод у Тернопільській області подешевшав удвічі: що відомо про новий аукціон

Фонд державного майна України (ФДМУ) повторно виставив на приватизаційний аукціон великий виробничий комплекс із виготовлення етилового спирту та біоетанолу в Тернопільській області. Через відсутність учасників попередні торги не відбулися, тож стартову ціну об’єкта знизили на 50% - до 73,8 млн грн без ПДВ.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ФДМУ.

Великий виробник спирту знову на торгах

Об’єкт включає 58 одиниць нерухомого майна та інфраструктури - виробничі, складські та адміністративні будівлі, а також спеціалізоване обладнання (бродильні чани, ємності, зернові бункери, спиртові та ефірні цистерни, мазутні резервуари, випаровувач, ваги тощо).

Зокрема:

49 об’єктів нерухомості загальною площею понад 27 тис. кв. м,

27 одиниць транспорту та спецтехніки,

641 одиниця рухомого майна,

23,6 га земельних ділянок.

Крім того, підприємство укомплектоване обладнанням для виробництва етилового спирту та біоетанолу.

Реєстрація учасників триватиме до 1 червня 16:20.

Попередні спроби продати об'єкт

Зарубинський спиртзавод є класичним прикладом великого промислового об'єкта малої приватизації, ціну на який держава змушена поступово знижувати, аби знайти реального покупця на ринку.

Він уже виставлявся на приватизацію 2024–2025 років та на початку травня 2026 року (зокрема, за стартовою ціною близько 147,7 млн грн).

Проте через відсутність купівельного попиту та дискваліфікацію або відсутність заявок попередні спроби продати актив не привели до укладання угоди, що змусило державу знизити стартову вартість об'єкта.

Також попередні аукціони 14 та 22 травня 2026 року не відбулись через відсутність учасників.