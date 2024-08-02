ФДМУ виставив на аукціон майно Зарубинського спиртового заводу

Фонд держмайна України виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс державного підприємства "Зарубинський спиртовий завод" на Тернопільщині.

Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.

Він розповів, що це діюче підприємство, що спеціалізується на виробництві біоетанолу та має значний потенціал для розширення виробництва.

Аукціон відбудеться 7 серпня в системі "Прозорро.Продажі". Прийом заявок триватиме до 20:00 6 серпня.

Стартова ціна лоту — 219 135 738 грн (без ПДВ).

"Приватизація заводу відкриває можливості для модернізації виробництва та збільшення обсягів випуску біопалива", - йдеться в повідомленні голови Фонду.

Також зазначається, що покупець спиртзаводу буде зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, а також не допустити звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу.

Що відомо про лот

Зазначається, що до складу єдиного майнового комплексу входять 49 одиниць нерухомого майна та інфраструктури, 27 одиниць транспорту та спецтехніки, а також 606 одиниць рухомого майна.

Виробництво розташоване на 4 земельних ділянках загальною площею 23,6 га в с. Зарубинці Тернопільської області. Загальна площа об'єкта — 27 257 м².

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2024 - 128 осіб.

Обсяг реалізації продукції, в тому числі експортної, за період 2021 р. – І квартал 2024 р. склав 1 219 953,0 тис. грн., у тому числі експортної – 54 249,3 тис. грн.

"Модернізація Зарубинського спиртзаводу сприятиме зміцненню енергетичної незалежності України та розвитку сектору відновлюваних джерел енергії", - зауважив Коваль.

Детальна інформація про об'єкт приватизації — за посиланням.

Приватизація спиртзаводів

Приватизація спиртової галузі в Україні продовжується, незважаючи на повномасштабне російське вторгнення. Вона відбувається в рамках затвердженої в 2019 році реформи демонополізації галузі, існування якої накладало характерні ознаки на ринок спирту в країні – закритість, несправедливе ціноутворення, корупцію, зловживання і величезний тіньовий ринок спирту.

Так, в серпні 2023 року Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон Струтинський спиртзавод на Львівщині, початкова ціна якого становила 31,3 млн грн.

Також повідомлялося, що на засіданні 12 грудня Кабінет міністрів України прийняв рішення щодо подальшої приватизації Ічнянського спиртового заводу (Чернігівська область) та Червоненського заводу продтоварів (Житомирська область).

У квітні Фонд держмайна України виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс ДП "Лохвицький спиртовий комбінат", що розташований у Полтавській області.

У травні ФДМУ виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс ДП "Шабалинівський спиртовий завод" у Чернігівській області.

У червні ФДМ провів успішну приватизацію Зірненського спиртзаводу, а також виставив на приватизацію Бджільнянський спиртзавод на Вінниччині.

Детальніше про приватизацію спиртзаводів в Україні читайте у статті Delo.ua "Спиртзаводи на продаж: Як держава позбавляється збиткових активів і навіщо їх купує бізнес".