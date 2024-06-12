ФДМУ провів успішну приватизацію Зірненського спиртового заводу на Рівненщині

Зірненський спиртовий завод на Рівненщині успішно приватизовано за 60 мільйонів гривень.

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Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

Він зазначив, що у торгах на "Прозорро.Продажі" змагалися 3 учасники, піднявши вартість лота у 3,2 рази.

Новий власник отримує діюче підприємство, що спеціалізується на виробництві високоякісних спиртних напоїв.

Для держави приватизація забезпечує прямі надходження до державного бюджету. З нього фінансуються Сили оборони України, збільшується податкова база, створюються робочі місця та розвивається економіка регіону. Окрім вартості активу, новий власник сплатить ПДВ та погасить боргові зобов'язання перед бюджетом у сумі 50,5 млн грн.

Що відомо про лот

Зірненський спиртовий завод спеціалізується на дистиляції, ректифікації та змішуванні спиртових напоїв. Наявна ресурсна база дозволяє випускати високоякісну продукцію в значних обсягах.

До складу єдиного майнового комплексу входять:

52 одиниці нерухомого майна, інфраструктури та інженерних споруд;

31 одиниця транспорту і спецтехніки;

503 одиниці іншого рухомого майна.

Об’єкт має зручну транспортну розв'язку, великі виробничі потужності. Він розташований на 4 земельних ділянках загальною площею 15,6727 га.

"Приватизація Зірненського спиртового заводу є частиною широкомасштабного процесу роздержавлення спиртової галузі, мета якого підвищити ефективність підприємств та залучити інвестиції в держбюджет", - заявив голова ФДМУ.

Детальніше про об’єкт приватизації: https://bit.ly/4bTk3Zd

Приватизація спиртзаводів

Приватизація спиртової галузі в Україні продовжується, незважаючи на повномасштабне російське вторгнення. Вона відбувається в рамках затвердженої в 2019 році реформи демонополізації галузі, існування якої накладало характерні ознаки на ринок спирту в країні – закритість, несправедливе ціноутворення, корупцію, зловживання і величезний тіньовий ринок спирту. Так, за даними ФДМУ, до запуску приватизації Україна щорічно витрачала близько 200 млн грн на утримання збиткових заводів, але головною проблемою було тіньове виробництво спирту, яке досягло в 2019 році 55% ринку.

В серпні 2023 року Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон "Струтинський спиртзавод" на Львівщині, початкова ціна якого становила 31,3 млн грн.

Також повідомлялося, що на засіданні 12 грудня Кабінет міністрів України прийняв рішення щодо подальшої приватизації "Ічнянського спиртового заводу" (Чернігівська область) та "Червоненського заводу продтоварів" (Житомирська область).

У березні Фонд держмайна продав Холминський спиртзавод на Чернігівщині майже втричі дорожче від початкової ціни – за 45 млн грн, при стартовій вартості 15,35 млн грн.

У квітні Фонд держмайна України виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс ДП "Лохвицький спиртовий комбінат", що розташований у Полтавській області.

У травні ФДМУ виставив на приватизацію Єдиний майновий комплекс ДП "Шабалинівський спиртовий завод" у Чернігівській області.

Детальніше про приватизацію спиртзаводів в Україні читайте у статті Delo.ua "Спиртзаводи на продаж: Як держава позбавляється збиткових активів і навіщо їх купує бізнес".