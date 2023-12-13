"Ічнянський" та "Червоненський" заводи віддадуть на приватизацію

На засіданні 12 грудня Кабінет міністрів України прийняв рішення щодо подальшої приватизації "Ічнянського спиртового заводу" (Чернігівська область) та "Червоненського заводу продтоварів" (Житомирська область).

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Відповідно до рішення, Фонд державного майна України отримав повноваження припинити реорганізацію цих підприємств та розпочати їхню приватизацію. За продаж майна цих заводів кошти будуть спрямовані до державного бюджету України.

Зазначимо, що "Червоненський завод продтоварів" займався виробництвом продуктів нафтопереробки, фарб, лаків, друкарської фарби та мастик, а також виготовляв мило, засоби для чищення та полірування. На даний час борг по заробітній платі підприємства перед працівниками становить 45 603.61 грн.

Нагадаємо, що в серпні цього року Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон "Струтинський спиртзавод" на Львівщині, початкова ціна якого становила 31,3 млн грн.

У ФДМУ розповіли, скільки коштів принесла приватизація у 2023-му

Зазначимо, за 9 місяців 2023 року державний бюджет одержав від приватизації 2,7 млрд грн. Це непогана підмога для посилення обороноздатності України. Кабмін обіцяє розблокувати ще й велику приватизацію. Але чи станеться це до скасування воєнного стану – невідомо.

Додамо, що до кінця 2023 року Фонд державного майна України планує провести аукціони малої приватизації через систему Prozorro. Продаж буде стосуватися ще 188 об'єктів. Основною метою приватизації є підвищення надходжень до державного бюджету через приватизацію.

Загалом, у ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Зазначимо, що у 2021 році держбюджет України отримав 5,1 млрд грн від приватизації. Це був рекорд із надходжень протягом десяти років.

На 2022-й було встановлено планку в 8 млрд грн, однак на тлі повномасштабної війни й призупинення приватизації по факту було отримано 1,7 млрд гривень.