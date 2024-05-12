В результаті ворожих обстрілів на Харківщині загинуло троє мирних жителів, на Херсонщині одна людина і ще п'ятеро дістали поранення: ситуація у регіонах

За минулу добу внаслідок обстрілів армією РФ на Херсонщині і Харківщині є загиблі та поранені. Крім того, по Запорізькій області ворог гатив 542 рази, а на Сумщині було чутно 56 вибухів.

ППО знищила 5 ворожих розвідувальних безпілотників

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, впродовж минулої доби підрозділами протиповітряної оборони півдня України знищено 5 російських розвідувальних БпЛА – 4 ZALA на Херсонщині та "Орлан-10" на Миколаївщині.

Ворожі обстріли на Харківщині забрали життя трьох людей

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 27 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Глибоке, Широке, Вовчанські Хутори.

Зокрема, у м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу загинула 73-річна жінка і дістав поранення 38-річний чоловік. Також внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення четверо чоловіків від 39 до 64 років та 83-річна жінка. Загинув 51-річний чоловік.

На фото м. Вовчанськ. Фото: https://t.me/synegubov

На фото м. Вовчанськ. Фото: https://t.me/dsns_telegram

У с. Глибоке Харківського району внаслідок артобстрілу загинув чоловік 63 років.

Крім того, внаслідок ворожого обстрілу КАБ смт Вільча Чугуївського району пошкоджено корпус геріатричного пансіонату. У с. Веселе Лозовського району внаслідок детонації боєприпасу травмовано 37-річного чоловіка.

Ворог вдарив по Запорізькій області 542 рази

Впродовж доби окупанти 542 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 9 населених пунктів, повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров.

Також ворог завдав 4 авіаційні удари по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці.

275 БпЛА різної модифікації атакували Новотроїцьке, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 21 обстріл з РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине та Гуляйполе. 242 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Малих Щербаків.

Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Окупанти обстріляли село на Дніпропетровщині

Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, пізно ввечері російська армія ще раз обстріляла Нікопольщину. Під артилерійський удар потрапило одне із сіл Червоногригорівської громади.

"На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Вночі в районі – без атак. Спокійно було і на решті територій області", - розповів він.

Ворожа армія 12 разів обстріляла населені пункти Донеччини

Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Він розповів, що у Новоселівці Першій Очеретинської громади Покровського району поранено людину. У Селидовому пошкоджено 4 будинки. У Кураховому пошкоджено 4 багатоповерхівки, у Курахівці — 6 приватних будинків.

У Лиманській громаді Краматорського району обстріляні Терни і Ямполівка. Під вогнем околиці Костянтинівської та Іллінівської громад.

У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 9 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.

На Херсонщині через ворожий обстріл загинула одна людина

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Тягинка, Садове, Михайлівка, Станіслав, Токарівка, Львове, Інженерне, Придніпровське та місто Херсон, повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено приватний будинок, об'єкт комунальної інфраструктури. Було зафіксовано виток газу, але його оперативно перекрито, пожеж та загроз немає.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Армія РФ обстріляла громаду у Миколаївській області

Згідно з повідомленням очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма, вночі 11 травня ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

На Сумщині пролунало 56 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомили в Сумській ОВА.

Зафіксовано 56 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Есманьська громади.