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Україна вирішила поки не будувати завод з виробництва чипів: на чому зосередиться Мінцифри

чипи
Україна вирішила покине будувати завод з виробництва чипів / Depositphotos

Україна поки не планує будувати завод із повним циклом виробництва мікрочипів. На першому етапі Мінцифри зосередиться на розвитку окремих напрямів мікроелектроніки — дизайні чипів, програмному забезпеченні для їх проєктування, тестуванні та пакуванні.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення dou.

За її словами, створення повного циклу виробництва чипів в Україні наразі є надто складним і капіталомістким завданням. Для цього потрібні сучасні технології, спеціалізоване обладнання, значні інвестиції та достатня кількість кваліфікованих фахівців.

Тому на першому етапі держава планує розвивати ті напрями, де Україна вже має потенціал бути конкурентною та інтегруватися у європейські й глобальні технологічні ланцюги.

Серед пріоритетних напрямів Мінцифри називає дизайн мікроелектроніки, створення програмного забезпечення для проєктування мікросхем, тестування готових чипів та їх пакування.

Це означає, що самі кристали можуть виготовлятися на закордонних фабриках, тоді як частина розробки, перевірки та підготовки компонентів до використання виконуватиметься в Україні.

Окремий напрям — компоненти для дронів, засобів зв’язку, систем радіоелектронної боротьби та іншої військової техніки.

Водночас Мінцифри не формуватиме державне замовлення на такі компоненти. Завдання відомства — створити умови, за яких українські компанії зможуть розробляти необхідну продукцію та виходити з нею на ринок.

Україна готує аналог європейського CHIPS Act

Мінцифри також розробило рамковий законопроєкт для розвитку виробництва мікроелектроніки в Україні. Документ пов’язаний з євроінтеграційними зобов’язаннями та має стати українським аналогом європейського CHIPS Act.

Його мета — створити правила роботи ринку, стимулювати виробництво мікроелектроніки та компонентів усередині країни, зменшувати залежність від зовнішніх ланцюгів постачання та залучати інвестиції.

Законопроєкт планують підготувати та зареєструвати до кінця 2026 року.

Раніше у стратегії цифрового розвитку інновацій йшлося про можливість створення в Україні потужностей із виробництва мікросхем за технологічними нормами 180–130 нм. Один із варіантів передбачав ліцензування готової технології, а будівництво такої фабрики оцінювали у суму до $1 млрд.

Нагадаємо, ще у травні 2025 року Україна планувала налагодити власне виробництво мікрочипів до 2035 року. Тоді в Мінцифри заявляли про розробку комплексної стратегії галузі, пошук міжнародних партнерів та інвесторів для запуску національного виробництва.

Автор:
Тетяна Гойденко

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