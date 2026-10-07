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Новини
Дата публікації

Кожен восьмий долар українського експорту приносить ІТ: сектор заробив $4,46 млрд

програміст, комп’ютер
Скільки ІТ сектор заробив у 2026 році? / Freepik

Український ІТ-сектор приніс $4,46 млрд експортної виручки за перші вісім місяців 2026 року. Це 41% усього експорту послуг і близько 12% сукупного експорту товарів та послуг.

Як пише Dilo, про це інформує Opendatbote.

Частка ІТ в експорті України

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року обсяг ІТ-експорту зріс на 4%. Таким чином, показник повернувся до рівня 2023 року.

Водночас до рекордного результату 2022 року ІТ-експорту ще далеко. За перші вісім місяців 2022-го Україна отримала від експорту ІТ-послуг приблизно на 9% більше.

За вісім місяців 2026 року експорт послуг з України становив $10,9 млрд. Це на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільшу частку в експорті послуг забезпечує ІТ-сектор — на нього припадає 41% від загального обсягу. Таким чином, майже кожен другий долар, який Україна отримує від експорту послуг, генерує ІТ-галузь.

Якщо врахувати разом експорт товарів і послуг, частка ІТ-послуг становить 12%. Тобто приблизно кожен восьмий долар експортної виручки України припадає на ІТ.

Загалом за січень–серпень 2026 року Україна експортувала товарів і послуг на $35,8 млрд. У річному вимірі цей показник майже не змінився.

Основу експорту традиційно становлять товари. За вісім місяців їх було експортовано на $24,9 млрд, що становить близько 70% загального обсягу експорту України.

Нагадаємо, понад 100 українських сайтів зазнали кібератак і були заражені вірусами.

Автор:
Ольга Опенько

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