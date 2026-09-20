ІТ-коаліція спрямувала €1,85 млрд на технології для Сил оборони

За три роки роботи ІТ-коаліції Україна разом із 17 державами-партнерами спрямувала €1,85 млрд на технологічне посилення Сил оборони. Понад €1,17 млрд із цієї суми припало на захищений радіо- та супутниковий зв’язок.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міноборони.

ІТ-коаліцію створили 19 вересня 2023 року у межах формату "Рамштайн". Її очолюють Естонія та Люксембург.

Найбільшим напрямом фінансування стали радіостанції широкосмугового зв’язку — на них спрямували €728 млн. Ще €445 млн виділили на супутниковий зв’язок.

Підтримка також охоплює обладнання для пунктів управління, хмарну інфраструктуру, центри обробки даних, тактичні мережі, кібербезпеку та захист інформації.

Партнери беруть участь і в розвитку цифрових систем Сил оборони, зокрема "Армія+", "Резерв+", DELTA, "Імпульс" та SAP.

У 2026–2027 роках основними напрямами роботи коаліції залишатимуться захищений радіо- і супутниковий зв’язок, стійка ІТ-інфраструктура та кібербезпека.

Для війська це означає подальше нарощування захищених каналів зв’язку та цифрової інфраструктури, від яких залежить управління підрозділами й обмін даними.

Нагадаємо, раніше ІТ-коаліція домовилася прискорити постачання технологій для Сил оборони та збільшувати фінансування цифрових проєктів. На той момент від початку роботи вона вже залучила понад €1,2 млрд.