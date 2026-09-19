Київ і чотири області отримали 30 генераторів зі Швейцарії

Швейцарія передала 30 дизельних генераторів Києву, Київській, Полтавській, Одеській та Черкаській областям. Обладнання використовуватимуть для резервного живлення медичних закладів, систем опалення, зв’язку та комунальних служб.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міненерго.

Генератори передали зі складів у першій половині вересня.

Обладнання має забезпечувати безперебійну роботу критично важливих об’єктів у разі перебоїв з електропостачанням.

Таким чином, резервні джерела живлення отримали Київ та чотири області — Київська, Полтавська, Одеська й Черкаська.

Нагадаємо, раніше Швейцарія вже передала Україні 18 тонн енергетичного обладнання для об’єктів критичної інфраструктури. До поставки входили генератори, накопичувачі енергії, кабелі та інше обладнання.