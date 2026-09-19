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Київ і чотири області отримали 30 генераторів зі Швейцарії

генератор
Київ і чотири області отримали 30 генераторів зі Швейцарії / КМДА

Швейцарія передала 30 дизельних генераторів Києву, Київській, Полтавській, Одеській та Черкаській областям. Обладнання використовуватимуть для резервного живлення медичних закладів, систем опалення, зв’язку та комунальних служб.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міненерго.

Генератори передали зі складів у першій половині вересня.

Обладнання має забезпечувати безперебійну роботу критично важливих об’єктів у разі перебоїв з електропостачанням.

Таким чином, резервні джерела живлення отримали Київ та чотири області — Київська, Полтавська, Одеська й Черкаська.

Нагадаємо, раніше Швейцарія вже передала Україні 18 тонн енергетичного обладнання для об’єктів критичної інфраструктури. До поставки входили генератори, накопичувачі енергії, кабелі та інше обладнання.

Автор:
Тетяна Гойденко

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