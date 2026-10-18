Митниця зможе оформлювати вантажі навіть під час блекаутів: перший мобільний пункт протестували на Закарпатті

На Закарпатті створили та протестували перший у системі Державної митної служби України мобільний пункт автономного митного оформлення вантажів. Він може повноцінно працювати під час знеструмлень і перебоїв зі зв’язком.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Закарпатської митниці.

Мобільний комплекс протестували на митному посту "Тиса" на українсько-угорському кордоні. Його створила Закарпатська митниця у координації з Департаментом з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Держмитслужби.

Пересувний пункт облаштований на базі мікроавтобуса та дає змогу проводити повноцінне митне оформлення вантажів автономно від стаціонарної інфраструктури.

Комплекс оснащений системою автономного живлення, завдяки якій митники можуть тривалий час працювати без підключення до зовнішніх електромереж. Для забезпечення зв’язку використовується система Starlink.

Мобільний офіс також можна оперативно розгортати безпосередньо біля вантажів, під час виїзних операцій або у випадку надзвичайних ситуацій на стаціонарних митних об'єктах.

У Закарпатській митниці зазначають, що комплекс має забезпечити безперервне оформлення критичного імпорту, експорту та гуманітарних вантажів навіть у разі пошкоджень енергетичної чи телекомунікаційної інфраструктури.

Нагадаємо, на Закарпатті також підвищують енергетичну стійкість пунктів пропуску. Зокрема, на найбільших переходах у межах проєкту міжнародної технічної допомоги ЄС впроваджують автономні системи живлення.