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Таможня сможет оформлять грузы даже во время блекаутов: первый мобильный пункт протестировали в Закарпатье

Таможня сможет оформлять грузы даже во время блекаутов.
Таможня сможет оформлять грузы даже во время блекаутов.

В Закарпатье создали и протестировали первый в системе Государственной таможенной службы Украины мобильный пункт автономного таможенного оформления грузов. Он может полноценно работать при обесточивании и перебоях со связью.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Закарпатской таможни.

Мобильный комплекс протестировали на таможенном посту "Тиса" на украино-венгерской границе. Его создала Закарпатская таможня в координации с Департаментом по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Гостаможслужбы.

Передвижной пункт обустроен на базе микроавтобуса и позволяет проводить полноценное таможенное оформление грузов автономно от стационарной инфраструктуры.

Комплекс оснащен системой автономного питания, благодаря которой таможенники могут длительное время работать без подключения к внешним электросетям. Для обеспечения связи используется система Starlink.

Мобильный офис можно оперативно разворачивать непосредственно у грузов, во время выездных операций или в случае чрезвычайных ситуаций на стационарных таможенных объектах.

В Закарпатской таможне отмечают, что комплекс должен обеспечить непрерывное оформление критического импорта, экспорта и гуманитарных грузов даже при повреждениях энергетической или телекоммуникационной инфраструктуры.

Напомним, в Закарпатье также повышают энергетическую устойчивость пунктов пропуска. В частности, на самых больших переходах в рамках проекта международной технической помощи ЕС внедряют автономные системы питания.

Автор:
Татьяна Гойденко

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