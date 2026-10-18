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Таможня сможет оформлять грузы даже во время блекаутов: первый мобильный пункт протестировали в Закарпатье
В Закарпатье создали и протестировали первый в системе Государственной таможенной службы Украины мобильный пункт автономного таможенного оформления грузов. Он может полноценно работать при обесточивании и перебоях со связью.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Закарпатской таможни.
Мобильный комплекс протестировали на таможенном посту "Тиса" на украино-венгерской границе. Его создала Закарпатская таможня в координации с Департаментом по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Гостаможслужбы.
Передвижной пункт обустроен на базе микроавтобуса и позволяет проводить полноценное таможенное оформление грузов автономно от стационарной инфраструктуры.
Комплекс оснащен системой автономного питания, благодаря которой таможенники могут длительное время работать без подключения к внешним электросетям. Для обеспечения связи используется система Starlink.
Мобильный офис можно оперативно разворачивать непосредственно у грузов, во время выездных операций или в случае чрезвычайных ситуаций на стационарных таможенных объектах.
В Закарпатской таможне отмечают, что комплекс должен обеспечить непрерывное оформление критического импорта, экспорта и гуманитарных грузов даже при повреждениях энергетической или телекоммуникационной инфраструктуры.
Напомним, в Закарпатье также повышают энергетическую устойчивость пунктов пропуска. В частности, на самых больших переходах в рамках проекта международной технической помощи ЕС внедряют автономные системы питания.