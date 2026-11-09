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Россия снова атаковала Трипольскую ТЭС: последствия чрезвычайно серьезны

Россия снова атаковала Трипольскую ТЭС
Россия снова атаковала Трипольскую ТЭС

Россия снова атаковала Трипольскую ТЭС. Последствия обстрела очень серьезны, однако точный масштаб разрушений можно будет определить только после обследования оборудования и инфраструктуры.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ПАО "Центрэнерго".

В компании отметили, что с конца сентября Россия значительно увеличила интенсивность атак на Трипольскую ТЭС и изменила тактику их проведения.

В частности, для ударов по одному энергетическому объекту в течение короткого времени российские войска могут применять несколько типов вооружения, среди которых баллистические ракеты и реактивные ударные дроны.

Фото 2 — Россия снова атаковала Трипольскую ТЭС: последствия чрезвычайно серьезны

"На Трипольской ТЭС обустроены защитные сооружения. В то же время характер российских атак существенно изменился. В течение короткого времени враг может применять против одного объекта различные виды вооружения, в том числе баллистические ракеты и реактивные дроны", - отметил генеральный директор ПАО "Центрэнерго" Сергей Исаченко.

По его словам, подобная тактика создает новые вызовы для защиты энергетической инфраструктуры.

В "Центрэнерго" подчеркивают, что уже сейчас последствия нового обстрела оценивают как очень серьезные. В то же время, конкретные масштабы убытков пока не называют.

После подробного обследования специалисты должны оценить повреждения оборудования и инфраструктуры, а также определить объемы необходимых восстановительных работ.

Напомним, 30 сентября в результате российской атаки Трипольская ТЭС получила повреждения. Тогда было повреждено генерирующее оборудование станции.

Автор:
Татьяна Гойденко

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