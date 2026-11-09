Россия снова атаковала Трипольскую ТЭС: последствия чрезвычайно серьезны

Россия снова атаковала Трипольскую ТЭС. Последствия обстрела очень серьезны, однако точный масштаб разрушений можно будет определить только после обследования оборудования и инфраструктуры.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ПАО "Центрэнерго".

В компании отметили, что с конца сентября Россия значительно увеличила интенсивность атак на Трипольскую ТЭС и изменила тактику их проведения.

В частности, для ударов по одному энергетическому объекту в течение короткого времени российские войска могут применять несколько типов вооружения, среди которых баллистические ракеты и реактивные ударные дроны.

"На Трипольской ТЭС обустроены защитные сооружения. В то же время характер российских атак существенно изменился. В течение короткого времени враг может применять против одного объекта различные виды вооружения, в том числе баллистические ракеты и реактивные дроны", - отметил генеральный директор ПАО "Центрэнерго" Сергей Исаченко.

По его словам, подобная тактика создает новые вызовы для защиты энергетической инфраструктуры.

В "Центрэнерго" подчеркивают, что уже сейчас последствия нового обстрела оценивают как очень серьезные. В то же время, конкретные масштабы убытков пока не называют.

После подробного обследования специалисты должны оценить повреждения оборудования и инфраструктуры, а также определить объемы необходимых восстановительных работ.

Напомним, 30 сентября в результате российской атаки Трипольская ТЭС получила повреждения. Тогда было повреждено генерирующее оборудование станции.