Из-за обстрелов АЭС Украины вынужденно снизили мощность генерации

Из-за масштабных и системных российских атак на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации.

Как пишет Dilo, об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 4 ноября.

По его словам, возврат к номинальным показателям будет происходить постепенно, как только энергетики возобновят поврежденные в результате обстрелов сети.

Атаки на энергетику

Некрасов отметил, что Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру — объекты генерации, где производится электроэнергия, и подстанции, по которым она передается потребителям. Атаки на энергетику не прекращаются.

По утрам из-за российских атак обесточена часть потребителей в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Херсонской областях.

Замминистра отметил, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Самая сложная ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения. Повреждения энергетической инфраструктуры повлияли не только на электроснабжение. В Киеве также фиксируют перебои с водоснабжением .

Также аварийные отключения вынужденно действуют в Харьковской области. Причина - повреждение оборудования в результате предварительных атак и снижение уровня напряжения в высоковольтной сети. Возврат к графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Относительно применения ограничений

В большинстве областей Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго).

В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, во время массированной атаки на Украину российские войска направили три беспилотника по подстанции, критически важной для стабильной работы Хмельницкой атомной электростанции. Украина проинформировала об инциденте Международное агентство по атомной энергии.