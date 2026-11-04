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Через обстріли АЕС України вимушено знизили потужність генерації

ХАЕС
ХАЕС. Фото: Міненерго

Через масштабні та системні російські атаки на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. 

Як пише Dilo, про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 4 листопада.

За його словами, повернення до номінальних показників відбуватиметься поступово, щойно енергетики відновлять пошкоджені внаслідок обстрілів мережі.

Атаки на енергетику

Некрасов зауважив, що Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру — об’єкти генерації, де виробляється електроенергія, та підстанції, через які вона передається споживачам. Атаки на енергетику не припиняються.

Станом на ранок через російські атаки знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях. 

Заступник міністра зазначив, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.  

Найскладніша ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження. Пошкодження енергетичної інфраструктури вплинули не лише на електропостачання. У Києві також фіксують перебої з водопостачанням.

Також аварійні відключення наразі вимушено діють у Харківській області. Причина - пошкодження обладнання внаслідок попередніх атак та зниження рівня напруги у високовольтній мережі. Повернення до графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Щодо застосування обмежень

У більшості областей України наразі діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго).

У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну російські війська спрямували три безпілотники по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької атомної електростанції. Україна поінформувала про інцидент Міжнародне агентство з атомної енергії.

Автор:
Світлана Манько

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