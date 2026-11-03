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Загроза для ядерної безпеки: Росія атакувала підстанцію Хмельницької АЕС

Хмельницька АЕС
Хмельницька АЕС. Фото: Міненерго

Під час масованої атаки на Україну російські війська спрямували три безпілотники по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької атомної електростанції. Україна поінформувала про інцидент Міжнародне агентство з атомної енергії.

Як пише Dilo, про це інформує міністр енергетики Денис Шмигаль.

Росія спрямувала три дрони по підстанції Хмельницької АЕС

За наданою інформацією, під час атаки Росія застосувала 289 безпілотників, 17 балістичних і 59 крилатих ракет.

Основними цілями стали об’єкти енергетичної інфраструктури - електростанції, а також підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.

Окремою ціллю стала підстанція, від якої залежить стабільна робота Хмельницької АЕС. По ній російські війська спрямували три дрони.

В українській стороні наголошують, що атаки на інфраструктуру, необхідну для стабільної роботи атомних електростанцій, створюють загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи.

Інцидент розцінюють як серйозну ескалацію російських атак. Про нього вже поінформували МАГАТЕ.

Україна очікує належної реакції міжнародних партнерів на продовження ударів по об’єктах, які забезпечують стабільну роботу українських АЕС.

Нагадаємо, через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури Київського регіону внаслідок російських атак у столиці та області запровадили екстрені відключення електроенергії. Пошкодження енергетичної інфраструктури вплинули не лише на електропостачання. У Києві також фіксують перебої з водопостачанням.

Автор:
Ольга Опенько

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