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Росія знову атакувала Трипільську ТЕС: наслідки надзвичайно серйозні

Росія знову атакувала Трипільську ТЕС
Росія знову атакувала Трипільську ТЕС

Росія знову атакувала Трипільську ТЕС. Наслідки обстрілу надзвичайно серйозні, однак точний масштаб руйнувань можна буде визначити лише після обстеження обладнання та інфраструктури.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ПАТ "Центренерго".

У компанії зазначили, що з кінця вересня Росія суттєво збільшила інтенсивність атак на Трипільську ТЕС та змінила тактику їх проведення.

Зокрема, для ударів по одному енергетичному об’єкту протягом короткого часу російські війська можуть застосовувати одразу кілька типів озброєння, серед яких балістичні ракети та реактивні ударні дрони.

Фото 2 — Росія знову атакувала Трипільську ТЕС: наслідки надзвичайно серйозні

"На Трипільській ТЕС облаштовано захисні споруди. Водночас характер російських атак суттєво змінився. Протягом короткого часу ворог може застосовувати проти одного об’єкта різні види озброєння, зокрема балістичні ракети та реактивні дрони", - зазначив генеральний директор ПАТ "Центренерго" Сергій Ісаченко.

За його словами, така тактика створює нові виклики для захисту енергетичної інфраструктури.

У "Центренерго" наголошують, що вже зараз наслідки нового обстрілу оцінюють як надзвичайно серйозні. Водночас конкретні масштаби збитків поки не називають.

Після детального обстеження фахівці мають оцінити пошкодження обладнання та інфраструктури, а також визначити обсяги необхідних відновлювальних робіт.

Нагадаємо, 30 вересня внаслідок російської атаки Трипільська ТЕС зазнала пошкоджень. Тоді було пошкоджено генеруюче обладнання станції.

Автор:
Тетяна Гойденко

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