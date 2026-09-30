Трипільська ТЕС зазнала пошкоджень після атаки РФ

Унаслідок російської атаки 30 вересня пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС ПАТ “Центренерго”.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба "Центренерго".

Росія атакувала Трипільську ТЕС

Наразі фахівці компанії мають оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт. Розпочати ремонт планують після того, як безпекова ситуація дозволить це зробити.

"Наше першочергове завдання - оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи", - заявив генеральний директор "Центренерго" Сергій Ісаченко.

Інших подробиць щодо характеру та масштабів пошкоджень у компанії наразі не повідомляють із міркувань безпеки.

Трипільська ТЕС є одним із ключових енергетичних об'єктів Київського регіону. Атаки на енергетичну інфраструктуру відбуваються напередодні опалювального сезону.

"Ворог свідомо б'є по енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла. Але ми вистоїмо", - підсумували в пресслужбі.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки 11 квітня 2024 року війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області. Внаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.