Україна відбудує зруйновану Трипільську ТЕС та виставить "Центренерго" на продаж

Україна планує відновити державну Трипільську теплову електростанцію потужністю 1,8 гігавата, яка зазнала руйнувань через російські авіаудари навесні 2024 року. Ремонтні роботи необхідні для підготовки її материнської компанії "Центренерго" до приватизації.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія неодноразово завдавала ракетних ударів та ударів безпілотниками по енергетичній системі України, вражаючи електростанції та підстанції. Усі теплові електростанції країни зазнали атак, через що втрачено до 80% потужностей теплової генерації.

Голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха повідомив, що відомство має намір продовжити приватизацію "Центренерго", але для цього спочатку потрібно відновити Трипільську електростанцію. За його словами, паралельно тривають три процеси, які мають завершитися у 2027 році: підготовка станції до наступного опалювального сезону; відновлення самої станції; розробка документів для майбутнього тендеру.

"У нас є кілька питань, які потрібно вирішити одночасно, і жодне з них не є легким", – сказала Наталуха.

Головною перешкодою для реалізації проєкту залишається війна, оскільки Росія посилює атаки на енергетичні об'єкти взимку, руйнуючи відновлені влітку потужності. "Ніхто не інвестуватиме у відновлення чи будівництво нових потужностей, знаючи, що вони можуть бути зруйновані будь-якої миті", – зазначив енергетичний аналітик Михайло Гончар.

Трипільська електростанція постачає електроенергію до Києва та навколишнього регіону. Вона була критично пошкоджена внаслідок російських авіаударів навесні 2024 року і з того часу практично припинила виробництво електрики. Потужність станції становить 1,8 гігавата, що приблизно еквівалентно двом ядерним реакторам. Об'єкт вважають ціллю високого ризику для нових атак. Наразі на підприємстві відсутня частина даху, а робітники відновлюють турбіни, котли та трубопроводи.

Трипільська ТЕЦ є однією з трьох електростанцій "Центренерго". Дві інші, Вуглегірська та Зміївська, розташовані на сході України. Вуглегірська ТЕС була окупована на початку війни, а Зміївська зазнала критичних пошкоджень під час атак у 2024 році.

"Я думаю, що наступного року ми спробуємо досягти певної домовленості (щодо графіка приватизації) – це залежатиме від того, як ми переживемо зиму", – сказала Наталуха.

Наразі точна вартість відновлення заводу та терміни відновлення його роботи не встановлені. Подробиці процесу приватизації також не розголошуються, проте інтерес до активу можуть виявити великі європейські та американські енергетичні компанії.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки 11 квітня 2024 року війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області. Внаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Зазначимо також, що 4 жовтня "Центренерго" за результатом відповідних тендерів домовилося з консорціумом "Будівельно-енергетична компанія" про реконструкцію відкритого розподільчого пристрою з впровадженням фізичного захисту на Трипільський та Зміївській ТЕС - за 257,3 та 263 мільйона гривень відповідно.