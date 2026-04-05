Україна відновила 85% доступної потужності ТЕС після атак

Під час опалювального сезону російські обстріли пошкодили понад 9 ГВт генеруючих потужностей теплових, теплоелектроцентралей та гідроелектростанцій. Водночас українські енергетики відновили понад 4 ГВт потужності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За його словами, відновлено близько 85% доступної потужності теплових електростанцій та 66% потужностей гідроелектростанцій і гідроакумулюючих станцій, що були виведені з ладу внаслідок атак.

Окремо зазначається, що в Україні відремонтували трансформаторне обладнання системи передачі загальною потужністю, яка становить близько 30% усієї трансформаторної потужності енергосистеми.

У 2025 році також виконано планові ремонти сумарною потужністю 11,8 ГВт, що, за оцінкою відомства, дозволило стабільно пройти опалювальний сезон.

Шмигаль також повідомив про розвиток розподіленої генерації. За рік приріст встановленої потужності становив 642,77 МВт, а також введено установки зберігання енергії загальною потужністю 508 МВт. Це суттєво перевищує показники попереднього сезону.

Окрім цього, власний газовидобуток у 2025 році становив 16,97 млрд кубометрів, що більше за попередні прогнози. Також зафіксовано зростання видобутку у приватному секторі більш ніж на 14%.

Зауважимо, упродовж 2025 року в Україні було збудовано та введено в експлуатацію понад 1 000 МВт сонячної генерації, близько 500 МВт газової генерації, а також близько 500 МВт потужностей установок зберігання енергії.