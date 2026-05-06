Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

--0,03

EUR

51,40

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Tesla відкликає понад 200 тисяч авто: що відомо про несправність

Tesla
Tesla відкликає майже 219 000 автомобілів / Depositphotos

Американський виробник електромобілів Tesla оголосив про відкликання 218 868 транспортних засобів у США. Причиною стала технічна несправність камер заднього виду, яка створює додаткові ризики для водіїв під час руху заднім ходом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), в уражених моделях зображення з камери передається на екран із затримкою.

Коли водій вмикає задню передачу, відео може з'явитися не одразу або працювати з перебоями, що суттєво погіршує видимість і може призвести до зіткнення.

Відкликання стосується всієї основної лінійки компанії: популярних седанів Model 3 та Model S, а також кросоверів Model Y та Model X певних років випуску.

Як вирішать несправність

Tesla вже знайшла вихід із ситуації, який не потребує візиту власників до сервісних центрів. Компанія випустила безкоштовне оновлення програмного забезпечення, яке встановлюється дистанційно.

Це стандартна практика для виробника, що дозволяє оперативно усувати програмні помилки в тисячах авто одночасно.

Це рішення було оприлюднене невдовзі після того, як регулятор закрив іншу справу проти Tesla. Мова йшла про розслідування щодо 2,6 мільйона машин через функцію дистанційного переміщення авто (Smart Summon).

Тоді NHTSA дійшла висновку, що функція хоч і мала певні нюанси, проте була пов'язана лише з поодинокими інцидентами на дуже низьких швидкостях, що не несло критичної загрози безпеці.

Раніше повідомлялося, що Tesla використовує поширену корпоративну тактику, відому як переміщення прибутку. Це, ймовірно, дозволило їй заощадити понад $400 млн на податках у США. 

Автор:
Тетяна Бесараб