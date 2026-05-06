Tesla відкликає понад 200 тисяч авто: що відомо про несправність

Американський виробник електромобілів Tesla оголосив про відкликання 218 868 транспортних засобів у США. Причиною стала технічна несправність камер заднього виду, яка створює додаткові ризики для водіїв під час руху заднім ходом.

За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), в уражених моделях зображення з камери передається на екран із затримкою.

Коли водій вмикає задню передачу, відео може з'явитися не одразу або працювати з перебоями, що суттєво погіршує видимість і може призвести до зіткнення.

Відкликання стосується всієї основної лінійки компанії: популярних седанів Model 3 та Model S, а також кросоверів Model Y та Model X певних років випуску.

Як вирішать несправність

Tesla вже знайшла вихід із ситуації, який не потребує візиту власників до сервісних центрів. Компанія випустила безкоштовне оновлення програмного забезпечення, яке встановлюється дистанційно.

Це стандартна практика для виробника, що дозволяє оперативно усувати програмні помилки в тисячах авто одночасно.

Це рішення було оприлюднене невдовзі після того, як регулятор закрив іншу справу проти Tesla. Мова йшла про розслідування щодо 2,6 мільйона машин через функцію дистанційного переміщення авто (Smart Summon).

Тоді NHTSA дійшла висновку, що функція хоч і мала певні нюанси, проте була пов'язана лише з поодинокими інцидентами на дуже низьких швидкостях, що не несло критичної загрози безпеці.

Раніше повідомлялося, що Tesla використовує поширену корпоративну тактику, відому як переміщення прибутку. Це, ймовірно, дозволило їй заощадити понад $400 млн на податках у США.