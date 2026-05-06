Tesla отзывает более 200 тысяч автомобилей: что известно о неисправности

Американский производитель электромобилей Tesla объявил об отзыве 218 868 транспортных средств в США. Причиной послужила техническая неисправность камер заднего вида, создающая дополнительные риски для водителей во время движения задним ходом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), в пораженных моделях изображение камеры передается на экран с задержкой.

Когда водитель включает заднюю передачу, видео может появиться не сразу или работать с перебоями, что существенно ухудшает видимость и может привести к столкновению.

Отзыв касается всей основной линейки компании: популярных седанов Model 3 и Model S, а также кроссоверов Model Y и Model X определенных лет выпуска.

Как разрешат неисправность

Tesla уже нашла выход из ситуации, не требующей визита владельцев в сервисные центры. Компания выпустила бесплатное обновление программного обеспечения, устанавливаемое дистанционно.

Это стандартная практика для производителя, позволяющая оперативно устранять программные ошибки в тысячах автомобилей одновременно.

Это решение было обнародовано вскоре после того, как регулятор закрыл другое дело против Tesla. Речь шла о расследовании по 2,6 миллиона машин из-за функции дистанционного перемещения авто (Smart Summon).

Тогда NHTSA пришла к выводу, что функция хоть и имела определенные нюансы, однако была связана только с единичными инцидентами на очень низких скоростях, что не несло критической угрозы безопасности.

Ранее сообщалось, что Tesla использует распространенную корпоративную тактику, известную как перемещение прибыли. Это, вероятно, позволило ей сэкономить более 400 млн долларов на налогах в США.