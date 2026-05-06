Starlink через Prozorro: общины и госучреждения смогут официально покупать терминалы

Органы власти и территориальные общества получили возможность покупать комплекты Starlink за бюджетные средства. Это стало возможным благодаря тому, что компания Киевстар получила право официально продавать услуги интернета Starlink для украинского госсектора и бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление профильного министерства.

Ранее госучреждения не могли покупать комплекты Starlink напрямую, поскольку в стране отсутствовал официальный продавец, что приводило к блокированию закупок или требовало сложных процедур. Теперь, когда "Киевстар" официально продает терминалы в Украине, органы власти и общины могут свободно объявлять тендеры на Prozorro без юридических барьеров.

Что получает государство и бизнес

Благодаря новой модели закупки становятся прозрачными и эффективными:

Официальные тендеры: общества покупают оборудование за средства государственного и местных бюджетов абсолютно открыто.

Сервис под ключ: учреждения заказывают услуги, подключение и последующее обслуживание непосредственно у одного оператора.

Резервная связь: государство остается онлайн во время блекаутов, чрезвычайных ситуаций или сбоев в наземной инфраструктуре.

Целью инициативы является развитие устойчивого цифрового государства, способного работать в любых условиях.

