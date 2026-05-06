Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

--0,03

EUR

51,40

--0,06

Наличный курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Starlink через Prozorro: общины и госучреждения смогут официально покупать терминалы

Starlink
Starlink через Prozorro: общины и госучреждения смогут официально покупать терминалы / Минцифры

Органы власти и территориальные общества получили возможность покупать комплекты Starlink за бюджетные средства. Это стало возможным благодаря тому, что компания Киевстар получила право официально продавать услуги интернета Starlink для украинского госсектора и бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление профильного министерства.

Ранее госучреждения не могли покупать комплекты Starlink напрямую, поскольку в стране отсутствовал официальный продавец, что приводило к блокированию закупок или требовало сложных процедур. Теперь, когда "Киевстар" официально продает терминалы в Украине, органы власти и общины могут свободно объявлять тендеры на Prozorro без юридических барьеров.

Что получает государство и бизнес

Благодаря новой модели закупки становятся прозрачными и эффективными:

  • Официальные тендеры: общества покупают оборудование за средства государственного и местных бюджетов абсолютно открыто.
  • Сервис под ключ: учреждения заказывают услуги, подключение и последующее обслуживание непосредственно у одного оператора.
  • Резервная связь: государство остается онлайн во время блекаутов, чрезвычайных ситуаций или сбоев в наземной инфраструктуре.

Целью инициативы является развитие устойчивого цифрового государства, способного работать в любых условиях.

Напомним, украинцы могут верифицировать Starlink в почтовых отделения. В Украине стартовал новый этап верификации терминалов Starlink. Теперь физические лица могут зарегистрировать оборудование не только в ЦНАПах, но и в отделениях "Новая почта" и "Укрпочта".

Автор:
Максим Кольц